Жительница Благовещенска считает, что школа замалчивает нападение на ее сына

Жительница Благовещенска беспокоится, что подростки, напавшие на ее сына, останутся безнаказанными. Инцидент произошел 20 декабря. На ученика восьмого класса напали подростки. От удара ногой по голове школьник потерял сознание.

«20 декабря около 18:40 мой сын возвращался из школы. Его настигли трое парней вместе с его одноклассницами. Напали, избили. Мы обратились в полицию, 10 дней сын лежал в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга», – рассказывает мама восьмиклассника Ольга Сергеевна.

«Учащийся Ф. после уроков направлялся домой. На улице в районе лицея № 11 его остановил П. и предложил побеседовать. В ходе разговора, когда были выяснены отношения и ребята собрались разойтись, несовершеннолетний Ч., который прибыл в компании с П., нанес один удар правой ногой по лицу несовершеннолетнего Ф. После чего последний не помнит происходящее. Очнулся, когда его поднимали с земли», – говорится в документе полиции.

По информации мамы, нападение на сына инициировали одноклассницы. Женщина до сих пор не может спокойно вспоминать случившееся. В полиции провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела – тому, кто нанес удар, нет 16 лет. Этот парень учится в другой школе и с потерпевшим не знаком.

Тем временем судебно-медицинская экспертиза характеризовала травму, полученную парнем, как легкий вред здоровью. Если бы подростку, который нанес удар, уже исполнилось 16 лет, он бы понес уголовную ответственность. Таким образом, он избежал уголовной ответственности. Но в полиции корреспонденту ИА «Амур.инфо» объяснили, что это не значит, что парень остался безнаказанным. «Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер общественного воздействия. Также проведена профилактическая беседа с мамой этого мальчика», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

В полиции установили, что удар нанес один подросток. Маму пострадавшего возмущает то, что остальные ребята даже не поняли, что совершили что-то плохое. «Никаких мер не было принято. Меня не приглашали в школу для беседы, ничего, как будто ничего и не произошло. А он 10 дней пролежал в больнице, к тому же при падении у него откололся зуб, теперь надо восстанавливать», – сетует мама пострадавшего.

По словам Ольги Сергеевны, в настоящее время сын посещает уроки, конфликтов больше не было, отношения в классе у мальчика нормальные. Но маму тревожит тот факт, что школа не предпринимает попыток выяснить причины конфликта, не работает с родителями детей, участвовавших в том «разговоре», и не способствует профилактике таких случаев.

Редакция ИА «Амур.инфо» готовит запрос в управление образования Благовещенска, чтобы выяснить, знают ли в школе о конфликте и, если знают, то какие меры были приняты.