В Тынде произошел пожар в двухэтажном жилом доме (видео)

11 февраля пожарные выехали на тушение возгорания, которое произошло в Тынде. По предварительной информации, пламя охватило кровлю двухэтажного жилого дома по адресу: улица Ноябрьская, 10.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, работы на месте происшествия продолжаются. В них задействованы 2 автоцистерны и 6 человек личного состава. Открытое горение уже ликвидировано. Пострадавших нет.