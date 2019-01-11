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11февраля
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сегодня, 14:28 0

В Тынде произошел пожар в двухэтажном жилом доме (видео)

В Тынде произошел пожар в двухэтажном жилом доме (видео)

11 февраля пожарные выехали на тушение возгорания, которое произошло в Тынде. По предварительной информации, пламя охватило кровлю двухэтажного жилого дома по адресу: улица Ноябрьская, 10.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, работы на месте происшествия продолжаются. В них задействованы 2 автоцистерны и 6 человек личного состава. Открытое горение уже ликвидировано. Пострадавших нет.

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#пожары #происшествия #Тында

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