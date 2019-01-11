Чаще всего россияне жалуются врачам на спинную и головную боль

Наиболее распространенными болевыми синдромами являются боли в спине и суставах, отметил доцент кафедры нервных болезней нейрохирургии Сеченовского университета Максим Чурюканов. После этого следует головная боль.

«Это основные причины обращения к врачам», – заметил специалист. Определенные болевые синдромы, по его словам, больше распространены среди женщин, чем у мужчин. Речь идет, например, о мигрени или фибромиалгии – синдроме, вызывающем боль в мышцах и суставах. Связано это может быть с некоторыми биологическими особенностями организма обоих полов, в том числе и гормональным фоном.

«Есть наблюдения, которые показывают, что на протяжении беременности у женщин мигрень может проходить и не беспокоить вообще, а у некоторых, наоборот, обостряется», – добавил Чурюканов.

Разный болевой порог, отметил эксперт, определяется у мужчин и женщин, помимо гормонального фона, психофизиологией. На него оказывают влияние как психологические механизмы отношения к боли, так и культурологические, эмоциональные и семейные особенности.

Соотношение мужчин и женщин, испытывающих головную боль, в том числе мигрень, составляет три к одному, сообщает РИА Новости.