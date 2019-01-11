Власти Приморья не могут принять на баланс тигра Амура

Сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что тигр Амур должен остаться там, где он живет сейчас, и передаст его Приморью – но не частным лицам, а в собственность Приморского края. По его словам, если департамент имущественных отношений Приморья откажется, найдут другие способы оставить тигра в привычном ареале.

«Администрация Приморского края на баланс тигров не принимает, полномочия департамента – охрана объектов животного мира. Тигр Амур – собственность зоопарка Хабаровска. Но мы отправили ходатайство кураторам программы с просьбой пересмотреть решение и оставить тигра в Приморском сафари-парке», – сообщил Панкратов.

Ранее сообщалось, что администрация Приморья попросила Московский зоопарк (координатор программы размножения тигров в России) оставить тигра в крае.

Тигр принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении зоосада «Приамурский», откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида. В январе появились сообщения, что хабаровские власти передают Амура в зоопарк Краснодарского края. Сотрудники приморского сафари-парка выступили против. Фургал сообщал, что власти региона обратились в Минприроды России с просьбой оставить Амура в сафари-парке в Приморье.

Тигр Амур и козел Тимур стали знаменитыми в 2015 году, когда неожиданно для всех и вопреки законам природы подружились.