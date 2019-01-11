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11февраля
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сегодня, 14:15 9

Власти Приморья не могут принять на баланс тигра Амура

Власти Приморья не могут принять на баланс тигра Амура
Фото: Антон Федосеев, safaripark25.ru

Власти Приморского края не могут принять на баланс тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром. Однако они пытаются найти способ оставить хищника в регионе, сообщил РИА Новости директор краевого департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов.

Сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что тигр Амур должен остаться там, где он живет сейчас, и передаст его Приморью – но не частным лицам, а в собственность Приморского края. По его словам, если департамент имущественных отношений Приморья откажется, найдут другие способы оставить тигра в привычном ареале.

«Администрация Приморского края на баланс тигров не принимает, полномочия департамента – охрана объектов животного мира. Тигр Амур – собственность зоопарка Хабаровска. Но мы отправили ходатайство кураторам программы с просьбой пересмотреть решение и оставить тигра в Приморском сафари-парке», – сообщил Панкратов.

Ранее сообщалось, что администрация Приморья попросила Московский зоопарк (координатор программы размножения тигров в России) оставить тигра в крае.

Тигр принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении зоосада «Приамурский», откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида. В январе появились сообщения, что хабаровские власти передают Амура в зоопарк Краснодарского края. Сотрудники приморского сафари-парка выступили против. Фургал сообщал, что власти региона обратились в Минприроды России с просьбой оставить Амура в сафари-парке в Приморье.

Тигр Амур и козел Тимур стали знаменитыми в 2015 году, когда неожиданно для всех и вопреки законам природы подружились.

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#Дальний Восток #животные #природа

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Тигр полосатый - 1 шт.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    А давайте мы его в Амурскую область на баланс возьмем?

    Неведомского вон с баланса сняли, можем тигра позволить теперь.

    Оба усатые, но тигр, я считаю, полезней всяко.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    А что же случилось с козлом Тимуром? Он на "забалансе" или его уже съели?

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Он стал членом Совета Федерации.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    У них же там один выбыл по причине плохого знания русского языка.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Cuba Libre

    Он стал членом Совета Федерации.





  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Oldlord

    Cuba Libre

    Он стал членом Совета Федерации.





    Не могу полноценно просмеяться, так как озадачилась на кого Cuba Libre намякивает. Упустила(



  • invv

    invv
    1 час назад

    Козла отселили, когда к тигру приехала невеста, чтобы он не стал свадебным ужином.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А тигрятину едят?

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