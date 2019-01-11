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11февраля
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сегодня, 13:20 1

В Приамурье погашен 8-миллионный долг по зарплате

В Приамурье погашен 8-миллионный долг по зарплате
Фото: Амур.инфо

В Амурской области строительная организация выплатила своим работникам задолженность по заработной плате на сумму более 8 миллионов рублей. Это произошло благодаря мерам, которые приняла прокуратура.

Так, прокуратура Белогорска провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Строительная компания "Мост"». Было установлено, что у организации имеется задолженность по зарплате перед 140 работниками.

Для устранения нарушений прокурор Белогорска внес представление руководителю предприятия. Оно было рассмотрено и удовлетворено, виновных лиц, как сообщает прокуратура Амурской области, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор города возбудил в отношении и.о. гендиректора организации административное дело – по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения административного материала виновному был назначен штраф – 10 тысяч рублей.

Также прокурор, в интересах работников организации, направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты.

После принятых мер ООО «Строительная компания "Мост"» погасило задолженность по зарплате перед работниками на общую сумму свыше 8 миллионов рублей.

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#закон #работа #финансы

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Комментарии
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  • Saptan

    Saptan
    37 минут назад

    10 000руб, шраф за то что миллионы не платил, люди на нервах, у некоторых кредиты, дети, полная жо па из за работодателя, а ему всего 10 000 р. 5 балов, правосудие на высоте. По сути не выплатил заработанные значит украл, и заплатил только когда унюхал что жареным пахнет, садить надо было.

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