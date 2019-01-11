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11февраля
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сегодня, 13:04 1

Температура повышается: прогноз погоды в Амурской области на 12 февраля

Температура повышается: прогноз погоды в Амурской области на 12 февраля
Фото: Амур.инфо

12 февраля в Амурской области небольшая облачность, местами по северу пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах туман. Ветер подует с севера, северо-запада со скоростью до 5, с усилением до 11 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 23...28, при прояснении – до 33...38. Днем будет 11...16, по востоку при облачности – 21...26.

В Благовещенске ожидается малооблачная погода, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 ночью и до 6-11 метров в секунду днем. Уличные термометры ночью покажут минус 23...25, днем – 10...12 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    На дворе мороз и некоторые умники - самоделки обогревают свои авто прямо из квартиры.

    Свисающие провода представляют опасность как для жильцов многоэтажки, так и для гуляющих детей, которые могут их перерезать из любопытства, да мало ли что им взбредёт в голову. Эти самоделки могут вызвать замыкание и пожар. Кроме всего этого они портят внешний вид домов. Кто-то же должен обратить на это внимание...

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