Запущенный с Восточного спутник засек непонятные науке явления

«С помощью телескопа мы получили более значимые результаты, чем ожидали. Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа… К примеру, во время полета "Ломоносова" на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой "взрыв" огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает "взрыв" – вопрос открытый», – сказал ученый.

Михаил Панасюк объяснил, что вся атмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которых ученым известна – это спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

Ученый также сообщил, что регистрировать с помощью установленного на «Ломоносове» телескопа космические лучи предельно высоких энергий оказалось сложнее, чем предполагалось, так как атмосфера Земли очень «засорена» различными вспышками.

«Среди таких вспышек есть как природные явления, так и антропогенные – например, мы пролетаем над аэропортом и "видим" сигнальные огни. Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу. Все это нам, конечно, мешает в поисках следов космических частиц. Но мы научились выделять те природные явления, которые нам нужны», – пояснил директор института ядерной физики.

Космический аппарат «Ломоносов» был изготовлен корпорацией ВНИИЭМ по заказу МГУ. Спутник вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а» в апреле 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома Восточный.

«Ломоносов» занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы. Его масса составляет 625 килограммов. Спутник оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.

В ноябре 2018 года в работе научной аппаратуры спутника возникли проблемы, которые пока не решены.

В конце 2017 года Амур.инфо сообщало, что «Ломоносов» зарегистрировал гамма-всплески от нейтронных звезд.