Амурский краеведческий музей зовет на экскурсию в темноте

Амурский областной краеведческий музей проводит вечернюю интерактивную экскурсию «Шагни в тайну». Она пройдет по темным залам ночного музея, экскурсовод будет освещать экспозиции фонариком.

«Посетители почувствуют себя настоящими палеонтологами, исследователями, познакомятся с неизвестными фактами и удивительными историями, услышат мистические легенды, окажутся в древнем жилище племени мохэ, крестьянской избе, купеческом доме», – сообщают в музее. Экскурсия «Шагни в тайну состоится 14 февраля в 19 часов. Цена билета 300 рублей.

Просмотров всего: 531

#культура

распечатать

Василий Кленин