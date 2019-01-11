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11февраля
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сегодня, 12:41 0

Амурский краеведческий музей зовет на экскурсию в темноте

Амурский краеведческий музей зовет на экскурсию в темноте

Амурский областной краеведческий музей проводит вечернюю интерактивную экскурсию «Шагни в тайну». Она пройдет по темным залам ночного музея, экскурсовод будет освещать экспозиции фонариком.

«Посетители почувствуют себя настоящими палеонтологами, исследователями, познакомятся с неизвестными фактами и удивительными историями, услышат мистические легенды, окажутся в древнем жилище племени мохэ, крестьянской избе, купеческом доме», – сообщают в музее.

Экскурсия «Шагни в тайну состоится 14 февраля в 19 часов. Цена билета 300 рублей.

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#культура

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