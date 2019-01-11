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11февраля
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сегодня, 12:02 11

У 30 амурчан официально подтвержден диагноз грипп

У 30 амурчан официально подтвержден диагноз грипп
Фото: ysia.ru

По данным амурского Роспотребнадзора, число заболевших гриппом в Приамурье за минувшую неделю увеличилось более чем в два раза. На данный момент зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа А(H1N1)09 и А(H3N2), штаммы которых входили в состав вакцины. Неделей ранее таких случаев было 13.

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на шестой календарной неделе (с 4 по 10 февраля) в Амурской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 15 % превышает эпидемический порог, отмечается рост заболеваемости на всех административных территориях.

В сравнении с предыдущей неделей темп прироста составил 58 %, продолжается активная фаза эпидемиологического подъема заболеваемости, с прогнозируемым ростом до 8 календарной недели (конец февраля), связанной с циркуляцией вирусов гриппа среди населения.

Наиболее активное распространение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Благовещенске, Белогорске, Зее, Тынде и Серышевском районах, на территориях которых решением санитарно-противоэпидемических комиссий введен комплекс противоэпидемических мероприятий направленный, на предупреждение эпидемического распространения.

Учитывая активизацию эпидемиологического процесса по заболеваемости респираторными инфекциями, для предупреждения эпидемического распространении управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает:

– руководителям образовательных учреждений о необходимости неукоснительного соблюдения требований санитарного законодательства в части усиления активного выявления во время утренних фильтров и отстранения от посещений детей и работников с признаками инфекционных заболеваний, своевременного разобщения детей при регистрации групповых очагов заболеваний, обеспечения непрерывного обеззараживания помещений бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, соблюдения дезинфекционных мероприятий, эффективной работы вентиляционных систем, соблюдения параметров микроклимата и кратности воздухообмена, использования медицинских масок на переменах и так далее.

– руководителям организаций торговли и общественного питания, детских развлекательных центров, транспорта, гостиниц, учреждений культуры и спорта и других организаций всех форм собственности с массовым скоплением людей (кинотеатры, почтовые и банковские отделения и так далее) обеспечить работу с соблюдением оптимального температурного режима, проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок) и своевременное отстранение от работы сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.

Специалисты призывают родителей не допускать детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний, амурчан –не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу, использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, строго соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями на среднемноголетнем уровне при этом в феврале наряду с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения, что требует соблюдения основных мер профилактики, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    3 часа назад

    какие то непутёвые сидят в этом роспотребнадзоре .... чё это за цифра такая - 30 человек?

    Вот в следующем году медики и получат на 30человек лекарства - больше же никто не болеет.

    Учитесь у Амурстата и Господа - те бы уже такой Апокалипсис разрисовали. что ящиками гуманитраку в АО тащилибы.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Разиня

    Учитесь у Амурстата и Господа - те бы уже такой Апокалипсис разрисовали. что ящиками гуманитраку в АО тащилибы.



    Не! Не потащили бы!



    Мы не Сирия, не Донбасс, не Венесуэла и даже не Крым!



    Вокруг нас ещё забор пятиметровый поставят, чтобы прошмыгнуть за него не могли.



  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    и своевременное отстранение от работы сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.



    сначала для экономии средств соцстраха урезали оплату больничного, люди идут на работу больными, теперь бегайте выявляйте и непущайте. хозяйственники, чоужтам

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Пожалуйста, объясните мне - тундре, как отличить грипп от ОРВИ в домашних условиях.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Тундра

    Пожалуйста, объясните мне - тундре, как отличить грипп от ОРВИ в домашних условиях.



    В гугле забанили? )



    ~~

    Симптомы гриппа

    В острый период болезни у вас может быть высокая температура, головная боль, боли в мышцах и суставах (ломота), за которыми очень быстро последует насморк, кашель и боль в горле. Такое состояние может продолжаться неделю.

    В некоторых случаях болезнь распространяется на легкие, вызывая бронхит и пневмонию.

    Это чаще встречается у лиц пожилого возраста, курильщиков, людей с плохим здоровьем или у пациентов, у которых есть астма или другие заболевания легких.



    https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/bolezni/gripp/

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Oldlord, не забанили )) Но эти симптомы ничем не отличаются от ОРЗ или ОРВИ, при этом когда врач на домашнем осмотре диагностирует безо всяких анализов ОРВИ или ОРЗ, то лечение назначает по симптоматике. Вот я и пытаюсь разобраться, можно ли дома при первичном осмотре определить, что у человека грипп, ОРЗ или ОРВИ?

  • Necta

    Necta
    37 минут назад

    Нет. При низком иммунитете грипп может проходить почти без температуры. И это особо опасно осложнениями.

    Здоровый организм, обычно, адекватно реагирует. Простудные и гриппозные состояния совсем разные. Для гриппа характерны высокая температура и особо гнусная ломота в мышцах и суставах.

    Но поди найди тот здоровый организм...

  • Stat

    Stat
    36 минут назад

    А армия даёт статистику Роспотребнадзору? По неофициальным данным до 70 процентов личного состава пограничников гриппуют....

  • Тундра

    Тундра
    21 минута назад

    Necta

    Нет. При низком иммунитете грипп может проходить почти без температуры. И это особо опасно осложнениями.

    Здоровый организм, обычно, адекватно реагирует. Простудные и гриппозные состояния совсем разные. Для гриппа характерны высокая температура и особо гнусная ломота в мышцах и суставах.

    Но поди найди тот здоровый организм..



    Спасибо, Necta

  • Di

    Di
    8 минут назад



    Вот я и пытаюсь разобраться, можно ли дома при первичном осмотре определить, что у человека грипп, ОРЗ или ОРВИ?



    Я бы сказала, что грипп от ОРВИ отличается в первую очередь болью в глазах при взгляде на свет. И покраснение глаз при гриппе характерное. Попросите больного посмотреть на источник света. Если есть резкая боль - наверняка грипп. Я дома так и определяю, пока вроде не ошибалась.

    ОРВИ начинаются с какого-то одного из симптомов - насморк, боль или першение в горле, грипп обычно сразу с высокой температуры, а уже потом к ней добавляется что-то ещё. Само течение болезни при гриппе тяжелее, всё тело ломит, особенно конечности.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    Stat

    А армия даёт статистику Роспотребнадзору? По неофициальным данным до 70 процентов личного состава пограничников гриппуют....



    Пограничники не армия! )



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