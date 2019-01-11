У 30 амурчан официально подтвержден диагноз грипп

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на шестой календарной неделе (с 4 по 10 февраля) в Амурской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 15 % превышает эпидемический порог, отмечается рост заболеваемости на всех административных территориях.

В сравнении с предыдущей неделей темп прироста составил 58 %, продолжается активная фаза эпидемиологического подъема заболеваемости, с прогнозируемым ростом до 8 календарной недели (конец февраля), связанной с циркуляцией вирусов гриппа среди населения.

Наиболее активное распространение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Благовещенске, Белогорске, Зее, Тынде и Серышевском районах, на территориях которых решением санитарно-противоэпидемических комиссий введен комплекс противоэпидемических мероприятий направленный, на предупреждение эпидемического распространения.

Учитывая активизацию эпидемиологического процесса по заболеваемости респираторными инфекциями, для предупреждения эпидемического распространении управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает:

– руководителям образовательных учреждений о необходимости неукоснительного соблюдения требований санитарного законодательства в части усиления активного выявления во время утренних фильтров и отстранения от посещений детей и работников с признаками инфекционных заболеваний, своевременного разобщения детей при регистрации групповых очагов заболеваний, обеспечения непрерывного обеззараживания помещений бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, соблюдения дезинфекционных мероприятий, эффективной работы вентиляционных систем, соблюдения параметров микроклимата и кратности воздухообмена, использования медицинских масок на переменах и так далее.

– руководителям организаций торговли и общественного питания, детских развлекательных центров, транспорта, гостиниц, учреждений культуры и спорта и других организаций всех форм собственности с массовым скоплением людей (кинотеатры, почтовые и банковские отделения и так далее) обеспечить работу с соблюдением оптимального температурного режима, проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок) и своевременное отстранение от работы сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.

Специалисты призывают родителей не допускать детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний, амурчан –не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу, использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, строго соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями на среднемноголетнем уровне при этом в феврале наряду с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения, что требует соблюдения основных мер профилактики, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.