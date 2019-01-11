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11февраля
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сегодня, 11:55 1

Переселение отменили: тигр Амур останется в Приморском крае

Переселение отменили: тигр Амур останется в Приморском крае
Фото: safaripark25.ru

Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья. Об этом сообщил 11 февраля хабаровский губернатор Сергей Фургал.

Тигр принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении зоосада «Приамурский», откуда был в 2012 году передан в приморский сафари-парк по программе размножения амурских тигров. Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов рекомендовала отправить Амура в краснодарский «Парк тигров», против чего выступил руководитель сафари-парка Дмитрий Мезенцев, пишет ТАСС.

«Я принял решение, что все-таки необходимо тигра оставить там, где он уже привык жить. Мы не передаем тигра сафари-парку, не передаем частным лицам, коммерческим структурам. Мы тигра из Хабаровского края передаем в Приморский край», – сказал Фургал в видео, опубликованном в Instagram.

«Мы долго изучали все за и против и пришли к выводу, что единственным оптимальным вариантом, при котором тигр не будет испытывать стресс, пока между собой спорят люди, будет возможность закрепить его юридически на той территории, где он находится сегодня», – добавил губернатор и выразил надежду, что решение приморскими властями будет принято оперативно.

Тигр Амур и козел Тимур стали знаменитыми в 2015 году. Обычно тигров в приморском сафари-парке два раза в неделю кормят живой добычей, чтобы хищники не утратили инстинкты. Однако осенью 2015 года Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а вскоре принял тигра за вожака и всюду следовал за ним. Расселили их после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать, Тимур был отправлен на лечение, после выздоровления его поселили отдельно.

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#губернатор #Дальний Восток #животные #природа

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Комментарии
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  • дарина75

    дарина75
    3 часа назад

    слава богу!какая хорошая новость!

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