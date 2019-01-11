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11февраля
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сегодня, 11:52 4

Пейнтболистов Благовещенска обяжут распахать свой полигон

Пейнтболистов Благовещенска обяжут распахать свой полигон
Фото: ru.depositphotos.com

Полигон одного из пейнтбольных клубов Благовещенска располагается на земле, относящейся к сельхозугодьям. Однако в областном управлении Россельхознадзора установили, что эта территория до сих пор используется не по целевому назначению. Сотрудники управления намерены добиться устранения нарушения.

Полигон располагается на 12 километре Новотроицкого шоссе. Земля находится в собственности не организации, а физического лица, которое приобрело участок в 2014 году. В соответствии с целевым назначением до 2017 года его необходимо было освоить и использовать под пашню.

На прошлой неделе сотрудники управления Россельхознадзора проводили проверку участков вдоль трасс на предмет безопасности перед весенним пожароопасным периодом. На участке, который используется пейнтбольным клубом, были выявлены все признаки того, что земля по-прежнему не используется по целевому назначению.

В управлении Россельхознадзора пояснили, что по итогам проверки был оформлен протокол, о котором уведомили собственника участка. Собственника ждет штраф. Более того, сотрудники намерены довести ситуацию до логического завершения: либо землю пейнтбольного клуба нужно перевести в другую категорию, либо использовать по прямому назначению – распахать пашню.

В самом клубе корреспонденту ИА «Амур.инфо», сообщили, что об этой ситуации им ничего не известно.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Японамать

    Японамать
    4 часа назад

    Нормальный такой ход. Чем засевать будем? Люцерной?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Можно и коноплёй...

    А потом из неё верёвки вить.

  • Путник

    Путник
    3 часа назад

    В том месте ничего вообще делать нельзя, но коротка память человеческая.

  • Saptan

    Saptan
    29 минут назад

    Полынью заснять и в ней играть дорожки вытаптывая. Блин как жить то теперь понимая что пейнтболисты такие негодяи, так с землёй поступили, хуже китайцев, ай яй яй. Надо срочно все распахать, все сломать пусть знают как государство обманывать, вот у меня к властям вопрос, земель москвичам выкуплено и арендовано валом, все под сельхоз угодья, но там бурьян десятилетиями, москвичи платят штраф да? Или жимжимит предьявляшку кинуть москвидосам? Пропеллер ом вертеться не охота а тут нашли до кого докопаться.

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