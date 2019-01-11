Пейнтболистов Благовещенска обяжут распахать свой полигон

Полигон одного из пейнтбольных клубов Благовещенска располагается на земле, относящейся к сельхозугодьям. Однако в областном управлении Россельхознадзора установили, что эта территория до сих пор используется не по целевому назначению. Сотрудники управления намерены добиться устранения нарушения.

Полигон располагается на 12 километре Новотроицкого шоссе. Земля находится в собственности не организации, а физического лица, которое приобрело участок в 2014 году. В соответствии с целевым назначением до 2017 года его необходимо было освоить и использовать под пашню.

На прошлой неделе сотрудники управления Россельхознадзора проводили проверку участков вдоль трасс на предмет безопасности перед весенним пожароопасным периодом. На участке, который используется пейнтбольным клубом, были выявлены все признаки того, что земля по-прежнему не используется по целевому назначению.

В управлении Россельхознадзора пояснили, что по итогам проверки был оформлен протокол, о котором уведомили собственника участка. Собственника ждет штраф. Более того, сотрудники намерены довести ситуацию до логического завершения: либо землю пейнтбольного клуба нужно перевести в другую категорию, либо использовать по прямому назначению – распахать пашню.

В самом клубе корреспонденту ИА «Амур.инфо», сообщили, что об этой ситуации им ничего не известно.