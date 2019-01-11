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11февраля
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сегодня, 11:55 4

За рассказ об оригинальном свидании мэрия Благовещенска подарит влюбленным ужин

За рассказ об оригинальном свидании мэрия Благовещенска подарит влюбленным ужин
Фото: instagram.com/molodblag28/

В преддверии празднования Дня всех влюбленных управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска проводит розыгрыш. К участию приглашают молодые пары, которые готовы поделиться историей о своем самом оригинальном свидании.

Розыгрыш проводится в инстаграм-аккаунте управления – @molodblag28. Там же описаны все условия конкурса. Победитель получит сертификат на сумму 1 500 рублей на ужин на двоих в одно из благовещенских кафе.

Итоги будут подведены 14 февраля в 12:00. Несколько человек уже написали в комментариях к посту свои истории. Большинство из них рассказали о первом свидании, которое затем переросло в серьезные отношения.

«Свидание у нас первое произошло на катке, и для нас обоих это было не обычно», – поделилась одна из участниц.

«Наша первая встреча произошла на озере, когда он порезался, а я ему оказала первую помощь. С тех пор мы уже восемь лет вместе, и у нас прекрасная дочка и сынок, и мы счастливы», – написала еще одна конкурсантка.

«Наша первая встреча произошла на концерте, 8 Марта. Я и моя половинка играли роли влюбленной пары, и это вскоре переросло в реальную жизнь, и после концерта мы признались друг другу в любви», – рассказал молодой человек.

«Ужин при свечах с "Дошираком" в общаге», – так свое самое оригинальное свидание описала благовещенка.

«В столовке вместе перловку хавали, с одной тарелки», – моментально отозвался ее молодой человек.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    вот уж поистине делать нечего стареющей бабе

  • Разиня

    Разиня
    3 часа назад

    Баба Валя на старости лет решила в тамаду поиграть?

    ну пущай ... всёж безобиднее, чем если чёто решать начнёт ....

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А я не буду своими историями делиться.

    Во-первых, 1,5 тысячи мало.

    Во-вторых, АИ могут читать дети.

  • Saptan

    Saptan
    33 минуты назад

    1500 это круто :) есть за что побороться :) ха ха ха ну прямо с барского плеча.

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