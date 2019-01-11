Отменено решение о смягчении приговора фигурантам дела о хищении на строительстве Восточного

Президиум Мосгорсуда отменил решение апелляционной инстанции о смягчении приговора по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей, выделенных на обустройство космодрома Восточный. Ранее Мосгорсуд резко сократил срок наказания четырем бизнесменам, в результате трое уже вышли на свободу. Еще один пока находится в заключении.

С представлением об отмене решения апелляционной инстанции Мосгорсуда по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве инфраструктурных объектов космодрома Восточный в президиум Мосгорсуда обратился заместитель генерального прокурора РФ Валерий Петров. Надзорное ведомство сочло необоснованным резкое смягчение приговора, вынесенного фигурантам, сообщает «Ъ».

Бывший владелец «ВИП-Стройинжиниринга» Сергей Дегтярев и трое его подчиненных — Евгения Дегтярева, Александр Базанков и Мурат Матуев — Симоновским райсудом Москвы были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В 2015 году Сергей Дегтярев получил восемь лет заключения, его дочь Евгению Дегтяреву, Александра Базанкова и Мурата Матуева приговорили соответственно к четырем с половиной, шести и пяти с половиной годам лишения свободы. При этом с каждого из них был взыскан штраф в размере 1 миллиона рублей. Ранее еще один фигурант расследования, бывший гендиректор «ВИП-Стройинжиниринга» Вадим Митряков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был приговорен к четырем годам колонии.

Однако в конце прошлого года Мосгорсуд, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов, изменил приговор предпринимателям, квалифицировав их действия как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательства. В итоге сроки наказания осужденным были снижены почти вдвое. Кроме того, апелляционная инстанция, переквалифицировав преступление, также поменяла фигурантам и режим колонии со строгого на общий. Это обстоятельство позволило пересчитать срок наказания осужденным по формуле «один день в СИЗО — полтора дня в колонии». В результате осужденная Евгения Дегтярева была освобождена из-под стражи прямо в зале суда, а Александр Базанков и Мурат Матуев вышли из мест заключения спустя полтора месяца. Совсем немного оставалось отбывать наказание и получившему самый большой срок главному фигуранту расследования Сергею Дегтяреву. Однако президиум Мосгорсуда, отменив решение апелляционной инстанции, продлил при этом Сергею Дегтяреву на два месяца срок содержания под стражей. Рассматривать вопрос о мере пресечения трем другим фигурантам расследования суд не стал.

Адвокаты предпринимателей считают, что оснований для пересмотра решения апелляционной инстанции не было, и готовятся к новому рассмотрению дела, которое назначено на 26 февраля.

«Мы считаем, что в действиях наших подзащитных нет состава преступления и первоначальное обвинение было справедливо переквалифицировано как деяние в сфере предпринимательства»,— заявил “Ъ” адвокат Мурад Ахмедов. Аргументируя позицию защиты, он сослался на тот факт, что обязательства по договору между «ВИП-Стройинжинирингом» и ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России, о котором идет речь в уголовном деле, были застрахованы банковской гарантией. Еще в 2016 году, вскоре после возбуждения уголовного дела о хищениях, ФГУП получил 980 миллионов рублей, выделенных ранее «ВИП-Стройинжинирингу». Эти средства выплатил Новикомбанк, выступивший гарантом сделки между заказчиком и исполнителем работ.