Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:30 0

В Амурской области на тигров будут охотиться фотоловушки

В Амурской области на тигров будут охотиться фотоловушки
Фото: http://programmes.putin.kremlin.ru

В Приамурье появятся три новые фотоловушки, которые позволят запечатлеть тигров в Бурейском и Архаринском районах. Аппаратуру установят в предполагаемых местах захода в регион животных для мониторинга их передвижения. Средства на эти цели были выделены Всемирным фондом дикой природы (WWF).

«На сегодняшний день информации о заходящих к нам тиграх очень мало. Отследить их удается только по следам, что возможно далеко не всегда. К тому же тигры — осторожные животные, на дороги и открытую местность выходят крайне редко. Фотоловушки могут в корне изменить эту ситуацию и дать специалистам необходимую информацию», — рассказал замначальника Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ области Андрей Тарасов.

Кроме того, благодаря помощи Фонда, в этом году Дирекция впервые получила деньги на неотложную ветеринарную помощь краснокнижным видам. Раньше средства на эти цели не выделялись. Делать операции, лечить и реабилитировать пострадавших животных охотоведам приходилось в том числе за собственные средства.

Сейчас на попечении сотрудников Дирекции находится аист Саня. Раненой птице со сложным переломом крыла сделали две операции, а после этого он проходил длительный курс лечения.

В планах также обновить визит-центр и палаточную площадку на озере Осиновом в Амурском заказнике. Возле водоема с краснокнижными лотосами летом постоянно проходят экологические смены.

Просмотров всего: 84

#животные

распечатать


Общество 18

Размер контейнеров для авиаперевозки животных уменьшат
Общество 4

Разработаны поправки, позволяющие убивать животных в вольерах
Происшествия 65

В Белогорске собаку приковали цепью к машине для охраны
Происшествия 15

Амурчан предупреждают о колбасе с вирусом африканской чумы свиней
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь