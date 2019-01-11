В Амурской области на тигров будут охотиться фотоловушки

В Приамурье появятся три новые фотоловушки, которые позволят запечатлеть тигров в Бурейском и Архаринском районах. Аппаратуру установят в предполагаемых местах захода в регион животных для мониторинга их передвижения. Средства на эти цели были выделены Всемирным фондом дикой природы (WWF).

«На сегодняшний день информации о заходящих к нам тиграх очень мало. Отследить их удается только по следам, что возможно далеко не всегда. К тому же тигры — осторожные животные, на дороги и открытую местность выходят крайне редко. Фотоловушки могут в корне изменить эту ситуацию и дать специалистам необходимую информацию», — рассказал замначальника Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ области Андрей Тарасов.

Кроме того, благодаря помощи Фонда, в этом году Дирекция впервые получила деньги на неотложную ветеринарную помощь краснокнижным видам. Раньше средства на эти цели не выделялись. Делать операции, лечить и реабилитировать пострадавших животных охотоведам приходилось в том числе за собственные средства.

Сейчас на попечении сотрудников Дирекции находится аист Саня. Раненой птице со сложным переломом крыла сделали две операции, а после этого он проходил длительный курс лечения.

В планах также обновить визит-центр и палаточную площадку на озере Осиновом в Амурском заказнике. Возле водоема с краснокнижными лотосами летом постоянно проходят экологические смены.