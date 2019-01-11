В Благовещенске горело офисное здание

Фото: архив Амур.инфо

В областном центре Приамурья в воскресенье, 10 февраля, загорелось офисное здание. Сообщение о пожаре поступило поздним вечером. Горело офисное здание по улице Кольцевой.

Через четыре минуты огнеборцы Благовещенского гарнизона прибыли на место. Чуть более 10 минут ушло на ликвидацию открытого горения. Огнем поврежден первый этаж на площади 20 квадратных метров, помещения первого и второго этажей закопчены. Причина и виновник устанавливаются, сообщает Амурское управление МЧС.