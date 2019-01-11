56-летняя женщина упала в обморок, а когда очнулась, стала восемнадцатилетней

У пенсионерки Ким Харрис Дениколы из США выпали из памяти последние 40 лет жизни. Женщина вышла из церкви, потеряла сознание и почувствовала себя школьницей.

В тот день Ким посещала группу по изучению Библии в католической церкви. При выходе из здания женщине стало плохо. Ким почувствовала сильную головную боль, перед глазами всё поплыло. Она позвонила мужу и предупредила о своем состоянии.

Ким упала в обморок возле церкви, даже не успев дойти до машины. А когда очнулась, память перенесла её почти на 40 лет назад, во времена выпускных экзаменов. И женщина подумала, что только что вышла из школы в последний день, чтобы пойти домой. Но, так как женщина чувствовала головную боль, она отправилась в стоящую рядом с церковью больницу.

«Я уходила из школы и направлялась к своей машине, только что сдав выпускные экзамены. <...> Медсестра спросила меня: "Вы знаете, какой сейчас год?" Я сказала: "Да, мэм, сейчас 1980-й"», – поделилась Ким.

Муж, дети и внуки стали ей чужими людьми. Кроме того, Ким, которая чувствовала себя на 18, всё ждала, когда к ней придут родители. И ей пришлось заново переживать их смерть. Медики затруднились поставить женщине точный диагноз, предполагая, что у неё синдром транзиторной глобальной амнезии. По словам врачей, вероятность того, что воспоминания к ней вернутся, очень мала.

«Я чувствовала себя потерянной и всё ждала, когда придут мои мама и папа. <...> Я не знала, кто такой Дональд Трамп, Барак Обама или Билл Клинтон», – жаловалась женщина.

Ким призналась, что её шокировали многие вещи. Начиная с её отражения в зеркале и заканчивая чудесами современной техники. В мире компьютеров и мобильных ей всему приходится учиться заново. Также заново женщина «познакомилась» с друзьями, мужем, детьми и внуками, сообщает Life.ru.

«Было столько боли, но мой муж и поддержка моей семьи помогли мне пройти через это. Может быть, когда-нибудь воспоминания вернутся ко мне, а может, и нет. Но я принимаю каждый новый день. Медленно складываю имена и лица, и я учусь жить в 2019 году», – рассказала Ким.