Приамурье вошло в 20-ку регионов с самым доступным бензином

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Составлен рейтинг регионов России, в которых жители могут позволить себе купить больше всего бензина марки АИ-92. Большинство регионов Дальнего Востока вошли в первую 20-ку, в том числе Амурская область.

Объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свою среднемесячную зарплату жители разных регионов России, рассчитали эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, основываясь на данных Росстата. Затем составили рейтинг субъектов Федерации по доступности бензина для населения.

Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2019 года.

На первой строчке рейтинга расположился Ямало-Ненецкий округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2 006 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1 699 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1 588 литров).

Амурская область расположилась на 20-м месте рейтинга. Согласно исследованиям, амурчане могут позволить себе купить 867 литров бензина АИ-92 в месяц на чистую среднюю заработную плату в регионе. Цена бензина на середину января в Приамурье, по данным исследования, составляла 41,78 рублей, за год же она выросла на 4,6 %.

Остальные регионы Дальнего Востока расположились в этом рейтинге на следующих позициях: Чукотский автономный округ – 4 место (1 534 литра); Магаданская область – 5 место (1 473 литра); Сахалинская область – 6 место (1 403 литра); Камчатский край 8 место (1 337 литров); Республика Саха (Якутия) – 11 место (1 066 литров); Хабаровский край – 14 место (968 литров); Приморский край – 22 место (855 литров); Забайкальский край – 26 место (794 литра); Еврейская автономная область – 28 место (786 литров); Республика Бурятия – 30 место (769 литров).

Самая низкая доступность – в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители Ямала. На среднюю зарплату в Дагестане в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии – 508, в Кабардино-Балкарии – 517 литров.

При этом в регионах с высокой доступностью бензина для местного населения, где жители могут на свою среднемесячную зарплату приобрести более тысячи литров автомобильного топлива, цены заметно выше среднероссийского уровня.

Так, самый дорогой бензин на Чукотке, а также в Магаданской области (55,68 рубля за литр), Якутии (55,35 рубля), на Камчатке (50,09 рубля), в Ненецком автономном округе (48,89 рубля) и Сахалинской области (47,63 рубля за литр).

Эксперты объясняют дороговизну топлива в этих регионах тем, что жизненно важные товары сюда завозят в теплое время года по морям и рекам, поскольку в зимний период транспортно-грузовое обеспечение с регионами затруднено.