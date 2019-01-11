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11февраля
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сегодня, 10:17 3

Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены гриппом

Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены гриппом
Фото: news2world.net

Более половины административных территорий пяти федеральных округов России охвачены массовыми вспышками гриппа, сообщила министр здравоохранения РФ Скворцова. В том числе это касается Дальневосточного федерального округа, сообщает ТАСС.

«Сейчас по всей территории страны грипп идет в пяти федеральных округах <...> Уже широкое распространение вируса гриппа [в этих округах], то есть в каждом регионе этих пяти округов, Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северный Кавказ и Северо-Запад, уже в каждом регионе более 50 % административных территорий показывают повышенную активность гриппа», – сообщила в интервью Первому каналу глава Минздрава.

Ранее начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в 43 субъектах Российской Федерации.

Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в нынешнем году завершится в середине апреля. «Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться. Где-то до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная – 12-14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдем вниз», – сказала Вероника Скворцова.

Также, по словам министра, благодаря вакцинации населения существенно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа. «С 2006 года, за 12 лет, у нас снизилась заболеваемость более чем в 13 раз, а число смертей от гриппа снизилось более чем в 20 раз благодаря тому, что мы существенно, более чем в 2,5 раза, увеличили охват вакцинацией», – отметила она.

Согласно опубликованному ранее прогнозу Минздрава, эпидемия гриппа в 2019 году не преодолеет порог средней интенсивности, поскольку в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы.

О том, какова сейчас ситуация с гриппом в Амурской области и как избежать осложнений, в программе «Простые вопросы» рассказала главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова.

Как сообщало Амур.инфо, по данным амурского Роспотребнадзора на период с 28 января по 3 февраля, в Амурской области зафиксировано 13 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа А(H1N1)09 и А(H3N2). Позже по области из-за вспышек заболевания закрывались несколько школ и один детский сад.

Фото: ТАСС

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    1 час назад

    Так была же заказная новость, что в Амурской области всего 13 случаев гриппа. Что, уже больше?

  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    А сколько из заболевших были привиты?

  • Soldier

    Soldier
    6 минут назад

    На работе, в октябре месяце всех поголовно заставляли ставить прививку от гриппа. Руководство предприятия пугало словами: "Если заболеете это будет расценено как членовредительство и с больничными даже не подходите ". В итоге на данный момент из всех кто поставил прививку-85% людей заболело. Как говорит главный пропагандист страны : "Совпадение ? -не думаю".

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