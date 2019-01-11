В Благовещенске при столкновении двух машин пострадали два пассажира

На дорогах Благовещенска и Благовещенского района начиная с пятницы, 8 февраля, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали девять человек. Один из них – несовершеннолетний, это 15-летний подросток-пассажир.

За пятницу и выходные дни благовещенские автоинспекторы зарегистрировали 48 ДТП. В пяти автоавариях пострадали люди. 10 февраля в 20:58 в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Горького и Шимановского столкнулись Toyota Belta и Mazda Demio. Пострадали два пассажира, в том числе 15-летний пассажир «тойоты». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП.

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#дети #ДТП

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Елена Котейко