Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:03 0

В Благовещенске при столкновении двух машин пострадали два пассажира

В Благовещенске при столкновении двух машин пострадали два пассажира
Фото: ru.depositphotos.com

На дорогах Благовещенска и Благовещенского района начиная с пятницы, 8 февраля, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали девять человек. Один из них – несовершеннолетний, это 15-летний подросток-пассажир.

За пятницу и выходные дни благовещенские автоинспекторы зарегистрировали 48 ДТП. В пяти автоавариях пострадали люди.

10 февраля в 20:58 в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Горького и Шимановского столкнулись Toyota Belta и Mazda Demio. Пострадали два пассажира, в том числе 15-летний пассажир «тойоты». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП.

Просмотров всего: 852

#дети #ДТП

распечатать


Происшествия 5

Появились подробности ДТП в Благовещенске возле строящегося храма
Происшествия 28

В Благовещенске около храма произошло серьезное ДТП (фото, видео)
Культпросвет 4

В благовещенскую библиотеку принесли пулемет и другое оружие (фото)
Культпросвет 2

В финал конкурса «Голос. Дети. Острова» вышли 20 благовещенцев (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь