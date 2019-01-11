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11февраля
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сегодня, 09:37 0

Елена Малышева раскритиковала топ опасных смартфонов

Елена Малышева раскритиковала топ опасных смартфонов
Фото: trendyvivo.com

57-летняя Елена Малышева регулярно радует телезрителей лайфхаками о здоровье в своей передаче «Жить здорово», а также делится опытом на YouTube-канале. На этот раз свое экспертное мнение телеведущая высказала об опубликованном рейтинге «радиоактивных» телефонов.

Этот список составила немецкая федеральная служба по защите от радиации: в него вошли смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Рейтинг опубликовали в Twitter. На первой строчке оказался китайский смартфон Xiaomi Mi A1. В список наиболее опасных телефонов также попали iPhone 7 и iPhone 8.

Фото: twitter.com/StatistaCharts

Елена Малышева назвала опубликованный список смешным. Малышева уверяет своих подписчиков, что безвредность всех этих гаджетов была доказана. «Никакого электромагнитного суперопасного излучения нет… Все телефоны изучались и изучаются очень подробно в огромных исследованиях, и никакого вреда не доказано», – поделилась Малышева.

Терапевт утверждает, что единственным доказанным фактом является негативное влияние на сон голубого света от телефона. При этом речь идет не только о телефонах, но также и о телевизорах и компьютерах, сообщает Cosmo.ru.

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#здоровье #ТВ #технологии

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