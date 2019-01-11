В стуле человека впервые обнаружили частицы пластика: обзор прессы

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«Кто из вас может похвастать тем, что ежедневно прочитывает ту кипу газет, что появляется на газетных развалах? Вот и я тоже – нет. Так что поднабралась у меня довольна приличная пачка недочитанной прессы, взялся я за нее, и сейчас расскажу о том, что мы упустили в ежедневных почиталках», – сообщает автор обзора прессы Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Комсомольской правде» я нашел статью о том, что пластик добрался до желудка человека. Частицы пластика – уже внутри нас. Среднестатистический человек носит по крови в измельченном виде чуть ли не целую бутылку! Пластик попадает в наш организм с морепродуктами и напитками из бутылок. Какую опасность он таит? Оказывает вредное воздействие на репродуктивную систему. Вон, оказывается, почему у нас демографические проблемы – воду пьем!

Напишут же такое

Кстати, о демографии. На другой странице газеты пишут о майском указе президента, в котором перечислен ряд мер по повышению рождаемости и преодолению демографического кризиса. Эксперты, обсуждая этот указ, туманно говорят, что резервы в стране есть, что нужно подумать над пенсионной реформой, повернуть ее так, чтобы дети обеспечивали в старости родителей, а не государство а значит, нужно детей больше рожать, чтобы не протянуть в зрелом возрасте ноги. Ну и т.д. Но никто не сказал о том, что нужно прекратить пить воду из пластиковых бутылок.

Летят утки

Что еще можно узнать из «Комсомолки»? Да вот опять о той же демографии. Рассказывают, что генетики Китайской академии наук сделали вывод, что увеличения населения можно достичь и без полового размножения. Прочитав об этом, я сделал вывод, что к размножению китайцы (во всяком случае генетики) относятся не как к удовольствию, а как к работе. Всю научную подоплеку пересказывать не буду, это скучно, скажу лишь, что при опытах, орудуя так называемыми генетическими ножницами, отсекающими ненужные гены, уже получили мышат от самки и от самца. На мышах удалось, скоро доберутся до человека.

Вам статья

Что-то вслед за «Комсомольской правдой» и я не могу оторваться от деторожденческой темы. Ну как пропустить статью о 34-летнем мужике Сухове – однофамильце героя «Белого солнца пустыни», у которого сейчас три жены и 13 детей! Законная жена у него, правда, одна, а остальные – просто живут с ним. Была еще одна – Юлей звали. Но ей что-то не понравилось, забрала своих троих детей и ушла. При этом в неисполнении супружеских обязанностей Сухова обвинить было нельзя, с этим все в порядке. Вот и сейчас две женщины беременны, так что скоро в семье будет уже 15 детей. Читал или нет товарищ Сухов майские указы президента – не пишут, но, наверное, всё-таки, читал. Проникся. Исполняет.

На посошок

Конечно, неплохо было бы подробнее остановиться на статье Юлии Гоман «Дальний Восток, давай, до свидания», где называются причины оттока населения из наших краев и где говорится, что ничего особо страшного в этом нет – миграция происходит во всем мире, и это процесс естественный. Но если мы заострим на этой статье внимание, то не удастся назвать материал-инструкцию по поводу того, что выгоднее – рубли или доллары. Автор целых 10 лет считал, где и на чем можно прогореть, а на чем чуток выиграть. Самый главный вывод, который я сделал, – это нельзя верить всяким аналитикам.