Амурчане стали чаще заявлять о назначении пенсии через интернет

15 062 амурчанина обратились за назначением пенсии в 2018 году. 5 047 из них подали заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг. О выборе способа доставки пенсий – по почте или в банке – подали 23 278 заявлений, 9 379 из них – в электронном виде.

Подать заявление на назначение пенсии очень просто: будущим пенсионерам необходима лишь регистрация на Портале государственных услуг. В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР необходимо заполнить соответствующую форму заявления «О назначении пенсии».

Но важно понимать, что у каждого гражданина есть ряд документов личного хранения, без которых специалисты ПФР не смогут в полной мере учесть его пенсионные права, а следовательно, эти документы необходимо предоставить в Пенсионный фонд, иначе расчет пенсии произведут по тем сведениям, что есть в базе ПФР. И если и их не хватит, в назначении пенсии откажут.

К документам личного хранения относятся: трудовая книжка; справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку; военный билет; свидетельства о рождении детей; справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии и подтверждающих постоянную занятость на льготной работе.

Кроме того, прилагаются и документы об изменении фамилии, имени, отчества, о нетрудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении и другие. А также справка от работодателя о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд, имевшей место до 1 января 2002 года – в случае если в Пенсионном фонде сведения о заработке за 2000–2001 годы отсутствуют, либо он не позволяет рассчитать максимальное отношение заработка. В большинстве случаев специалисты ПФР помогают запросить сведения и недостающие документы в соответствующих инстанциях.

Принести документы для оценки пенсионных прав можно уже за девять месяцев до наступления пенсионного возраста. В текущем году он составляет для мужчин 60 лет 6 месяцев, для женщин – 55 лет 6 месяцев. А за месяц до наступления права на пенсию нужно подать заявление через Личный кабинет гражданина. Оно регистрируется в тот же день, а гражданину приходит уведомление о том, что заявление принято в работу. Узнать статус хода работы можно также в Личном кабинете. Другой путь – сначала подается заявление, затем в течение трех месяцев будущему пенсионеру необходимо прийти в Пенсионный фонд и принести все необходимые документы.

Подать заявление о способе доставки пенсии – почта или банк – еще проще. Достаточно заполнить предложенную форму и указать реквизиты своего расчетного счета, если пенсионер желает получать выплату через кредитную организацию. Дополнительный визит в Пенсионный фонд не требуется.

Предварительно записаться на прием на нужную дату и время можно также в Личном кабинете на сайте ПФР. Регистрация для этого не нужна. Горячая линия отделения Пенсионного фонда России по Амурской области: (4162) 202-400.