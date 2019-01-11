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11февраля
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сегодня, 09:18 0

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» обсудят работу НКО

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» обсудят работу НКО
Фото: www.amur.info

В понедельник, 11 февраля, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» зампредседателя областной Общественной палаты Екатерина Снежко и руководитель проекта «От практики – к действию» Лариса Фокина расскажут о работе некоммерческих организаций.

Ведущие эфира – Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина – обсудят с гостями тему «НКО и жизнь, или Результаты конференции "Открытое пространство: диалог для взаимодействия"».

Вечером в эфире программа «Семейные разборки. Служебно-курортный роман». Ведущие Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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