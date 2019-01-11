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11февраля
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сегодня, 09:10 0

Ветер, мороз: прогноз погоды в Амурской области на 11 февраля

Ветер, мороз: прогноз погоды в Амурской области на 11 февраля
Фото: Амур.инфо

11 февраля в Амурской области переменно облачно, без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15...20, по северо-востоку – 21...26 градусов ниже нуля.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 14...16 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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