В Свободном стали чаще выявлять рак легких

Рак легких – одна из наиболее значимых проблем онкологии. За последние 20 лет наблюдается резкое увеличение заболеваемости среди населения в мире. В основе патологии лежит злокачественное перерождение клеток эпителия легочной ткани, которое приводит к нарушению важной функции организма – дыхания, а восполнить ее недостаточность невозможно, поэтому рак легких – крайне неблагоприятная опухоль.

Ежегодно регистрируют более 1 миллиона новых случаев рака легких по всему миру, из них более 60 000 – в России, прирост заболеваемости при этом составляет 5-8 %. Мужчины болеют чаще, чем женщины.

Высокая злокачественность рака легкого объясняется особенностями этого органа, богато снабженного кровеносными и лимфатическими сосудами, имеющего все условия для раннего метастазирования.

Заболеваемость раком легких более чем в 20 раз выше у лиц, длительно курящих по 2 пачки сигарет в день, чем у некурящих.

Один из основных методов диагностики опухолей легкого – рентгенологическое исследование. Важна профилактическая флюорография грудной клетки. Жители Свободного могут пройти обследование в ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника».