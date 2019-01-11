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11февраля
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сегодня, 08:00 9

В Свободном стали чаще выявлять рак легких

В Свободном стали чаще выявлять рак легких
Фото: gzt-sv.ru

В городе Свободном в 2018 году было выявлено 28 случаев рака легких, из них 22 случая – в III-IV стадии. В 2017 году рак легкого был диагностирован у 12 пациентов. Таким образом, за год рост показателя – более чем в два раза, пишет Gzt-sv.ru.

Рак легких – одна из наиболее значимых проблем онкологии. За последние 20 лет наблюдается резкое увеличение заболеваемости среди населения в мире. В основе патологии лежит злокачественное перерождение клеток эпителия легочной ткани, которое приводит к нарушению важной функции организма – дыхания, а восполнить ее недостаточность невозможно, поэтому рак легких – крайне неблагоприятная опухоль.

Ежегодно регистрируют более 1 миллиона новых случаев рака легких по всему миру, из них более 60 000 – в России, прирост заболеваемости при этом составляет 5-8 %. Мужчины болеют чаще, чем женщины.

Высокая злокачественность рака легкого объясняется особенностями этого органа, богато снабженного кровеносными и лимфатическими сосудами, имеющего все условия для раннего метастазирования.

Заболеваемость раком легких более чем в 20 раз выше у лиц, длительно курящих по 2 пачки сигарет в день, чем у некурящих.

Один из основных методов диагностики опухолей легкого – рентгенологическое исследование. Важна профилактическая флюорография грудной клетки. Жители Свободного могут пройти обследование в ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника».

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#здоровье #Свободный

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Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    3 часа назад

    Намёк на космодром ? Или так просто статья чтобы было?

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Там есть все факторы для развития таких болезней.

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    2 часа назад

    Заголовок неправильный. Надо так - в Свободном стали чаще болеть раком лёгких.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    Вот он, Космодром.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ушаков Дмитрий

    Вот он, Космодром.



    неправильно. вот они - современные средства диагностики!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Котофей Палыч

    Надо так - в Свободном стали чаще болеть раком лёгких.



    Надо Трушу рассказать!



    А вдруг они все в одной больнице за последние 15 лет лечились? О_О



    А вообще, диагностика стала лучше, вот и начали выявлять!



  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ушаков Дмитрий

    Вот он, Космодром.



    "Современный" человек будет курить и бухать, но воду пить непременно заказную - в кране-то вредная очень.

  • Asd456

    Asd456
    1 час назад

    Есть ли вред от космодрома то сравнении с тем как люди сами себя уничтожают полагаю несущественен. Вначале изучите вопрос, что провоцирует рак.

  • sabotazh

    sabotazh
    8 минут назад

    В Амурской области если всех проверить на рак - то последствия будут печальные. Т.к. пройти диагностику и выявить рак на ранних стадиях без какой-то квоты или направления от участкового врача - нереально. Нужно что бы хотя бы раз в 5 лет каждый житель области сдавал анализы на онкомаркеры, т.к. область находится в зоне риска

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