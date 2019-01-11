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11февраля
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сегодня, 00:15

Гороскоп на 11 февраля: у Рыб возникнут споры, а Овны самоуверенны

Гороскоп на 11 февраля: у Рыб возникнут споры, а Овны самоуверенны

Восход Солнца: 07:48
Заход Солнца: 17:39
Солнце в Водолее.

Овен. День символизирует проницательность, решимость, вспыльчивость, самоуверенность. На основе этого некоторые Овны могут совершать промахи, ошибаться, завышать самооценку.

Телец. Сегодня конфликтный день для Тельцов. Это неудачное время для достижения целей, контактов с руководством и деловыми партнерами, решения организационных и семейно-бытовых вопросов.

Близнецы. Наиболее перспективными будут дела, связанные с переговорами. Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите.

Рак. Вы должны сказать себе – «Я смогу!», потому что реально сможете. Избавьте на сегодня свою голову от неприятных мыслей.

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Лев. Повышается зависимость представителей этого знака от того впечатления надежности или ненадежности, которое производят на них другие.

Дева. Благоприятный день для обращения к начальству или в вышестоящие организации. Если у вас назначена деловая встреча, желательно осуществить ее в первой половине дня.

Весы. Возможны заблуждения в оценке партнеров. Откажитесь от их заманчивых предложений, которые принесут только убытки.

Скорпион. Не молчите, если у вас на душе давно скребут кошки. Скажите партнеру о том, что именно вас не устраивает.

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Стрелец. Приятный поворот давних событий ожидает сегодня Стрельцов. Вы даже не знали, что прошлое можно не только вернуть, но и радикально изменить.

Козерог. Козерог будет все делать ради того, чтобы мечты сбылись. Постарайтесь сначала распланировать желания, разложить их по полочкам, а потом браться за реализацию.

Водолей. Представители этого знака Зодиака могут отчаянно влюбиться в человека, которому давно симпатизировали. Только не стройте иллюзий и не ждите от него тех же чувств.

Рыбы. Вам не следует браться за все, что подвернется под руку. Результат окажется нулевым, поэтому опомнитесь. Немало энергии и сил вы потратите на споры с коллегами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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