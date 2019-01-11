Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля: Скорпионов ждут перемены, а Водолеям поможет интуиция

Общий астрологический прогноз на неделю с 11 по 17 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен. Так как сейчас Вы сами, или ваши идеи могут впечатлять окружающих новизной и оригинальностью, стоит зафиксировать этот момент с помощью каких-то практических действий. Помните, что мысль может придти и уйти? А вот если запишите, то идею можно будет развернуть. И даже не сомневайтесь, что что-то не получится. Эта неделя для Овнов самая благоприятная в феврале.

Телец. Вы будете слишком стараться, чтобы угодить окружающим людям, но это не помешает им подвергнуть критике ваши поступки и идеи. В середине недели Тельцов будут слишком сильно критиковать, а в выходные дни друзья и соратники окажут помощь и подскажут, как себя вести оставшийся месяц.

Близнецы. Что-то не дает Близнецам покоя. Разберитесь в своих чувствах. Если придется, распрощайтесь с теми, кто мешает тебе двигаться дальше. Вам наконец придется принять ответственное решение, которое многое изменит в вашей жизни.

Рак. Немного повышенная мнительность. Тревога от каких-то подсознательных страхов периодически сменяется радостью избавления от них. Ничего сверхъестественного, это происходит интенсивное углубление в подсознание. Следите за тайными и явными знаками - они сначала Вам помогут, а возможно, что еще больше запутают.

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Лев. Учитывая ваши энергетические особенности, астрологи сделали вывод, что эта неделя может стать очень и очень нервной для Львов. Ваше настроение может скакать то вверх, то вниз, доставляя массу неприятностей себе и окружающим. Главное, старайтесь не демонстрировать свой характер тем, кто выше Вас по карьерной лестнице.

Дева. Тяжкий период для тех, у кого отсутствует самодисциплина, кто разболтан и неряшлив, и, в то же время, золотой век для честных, трудолюбивых и обязательных. Тому, кто ранее колебался в самооценке, нынешние времена помогут поставить самому себе диагноз. При хороших личных аспектах Вы сможете воплотить в жизнь давнишние замыслы.

Весы. Противоречивое состояние души – сочетание невероятной активности ума, все схватывающего буквально на лету, и такой же невероятной лени. Узнав что-то новое, в первые мгновения Вы активизируетесь, затем быстро смекаете, что к чему, и в конце Вы сдадитесь.

Скорпион. Сердце Скорпиона будет требовать перемен. Поэтому просто доверьтесь интуиции и меняйте жизнь к лучшему. В конце недели Вас ждет приятный сюрприз от близких людей.

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Стрелец. На этой неделе у Вас появится возможность самому многое изменить в своей жизни и, судя по всему, в той или иной степени Вы этой возможностью воспользуетесь. Надо только учесть, что из многих предоставленных судьбой вариантов следует выбрать только один-два, не более, ибо нельзя объять необъятное. А вот критерий выбора Вы изберете сами. Советуйтесь не только с умом, но и с сердцем.

Козерог. На этой неделе важно помнить, что каждое слово имеет цену и может как спасти, так и сильно ранить. Используйте эту силу слов верно.

Водолей. Даже скептикам в ближайшую неделю лучше положиться на интуицию. Она будет править вашим миром. Не исключено, что на этой неделе Вы можете простудиться. На работе будет много бумажной волокиты. В перерывах между праведным трудом налаживайте отношения с коллегами за чашечкой чая.

Рыбы. На этой неделе Рыбам нужно быть очень осторожными при общении с новыми знакомыми. Есть вероятность того, что вы притянете к себе непорядочных людей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев