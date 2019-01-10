Находиться на льду Бурейского водохранилища до сих пор опасно

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Район подрывов и расчистки русла Буреи в Хабаровском крае посетил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский. Он оценил обстановку и сделал вывод, что находиться на льду Бурейского водохранилища людям и технике по-прежнему опасно.

«Вдоль всего побережья проступает вода либо чёрный лёд, по водохранилищу лёд пока не поврежден. На перемычке в нижнем бьефе где-то километр чистая вода, далее ломаный лёд. Вода идёт до 2 000 кубов, падает до оползня примерно 70 сантиметров в сутки. Для выравнивания верхнего с нижним бьефом необходимо примерно 8-10 дней», – пояснил Алексей Венглинский.

Амурский министр подчеркнул, что опасность нахождения на льду людей и техники по-прежнему высокая как в Амурской области, так и в Хабаровском крае. Этo связано с вероятностью залома льда, выхода воды на поверхность и с резким падением уровня воды.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в обеспечении безопасности населения задействовано более 100 сотрудников МЧС России, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности и управления внутренних дел. Созданы посты, специалисты несут дежурство в круглосуточном режиме. По данным на 1 февраля, амурские спасатели за время дежурства не допустили выход на лед Бурейского водохранилища более 500 граждан и 46 единиц техники, вывели со льда 26 рыбаков.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2018 года произошло обрушение грунта на реке Бурее в Хабаровском крае. Его объем составил около 24 миллионов кубометров. В результате возникла угроза обмеления реки в районе Бурейского водохранилища, а также подтопления сел выше по течению. На месте работают военные, которые проводят подрывы насыпи для того, чтобы река могла свободно миновать оползень. В пятницу, 1 февраля, его удалось пробить, по образовавшемуся каналу пошла вода.