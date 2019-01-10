Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:55 1

Находиться на льду Бурейского водохранилища до сих пор опасно

Находиться на льду Бурейского водохранилища до сих пор опасно
Фото: скриншот с видео

Район подрывов и расчистки русла Буреи в Хабаровском крае посетил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский. Он оценил обстановку и сделал вывод, что находиться на льду Бурейского водохранилища людям и технике по-прежнему опасно.

«Вдоль всего побережья проступает вода либо чёрный лёд, по водохранилищу лёд пока не поврежден. На перемычке в нижнем бьефе где-то километр чистая вода, далее ломаный лёд. Вода идёт до 2 000 кубов, падает до оползня примерно 70 сантиметров в сутки. Для выравнивания верхнего с нижним бьефом необходимо примерно 8-10 дней», – пояснил Алексей Венглинский.

Амурский министр подчеркнул, что опасность нахождения на льду людей и техники по-прежнему высокая как в Амурской области, так и в Хабаровском крае. Этo связано с вероятностью залома льда, выхода воды на поверхность и с резким падением уровня воды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня место подрыва в Хабаровском крае посетил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности @venglinskiy74. Он прокомментировал ситуацию на р. Бурея: "Вдоль всего побережья проступает вода💦либо чёрный лёд, по водохранилищу лёд пока не поврежден. На перемычке в нижнем бьефе где-то километр чистая вода, далее ломанный лёд. Перепад на оползне на утро сегодняшнего дня- 5.76, вода идёт до 2000 кубов, падает до оползня примерно 70 см в сутки. ☝ Для выравнивания верхнего с нижним бьефом необходимо примерно 8-10 дней. 📌📌📌Опасность нахождения на льду людей и техники по прежнему сохраняется высокая как в Амурской области, так и в Хабаровском крае. Этo связано с вероятностью залома льда, выхода воды на поверхность и с резким падением уровня"#Амурскаяобласть#@gtrk_amur##ПравительствоАО#Бурейскийрайон#хабаровскийкрай#оползень#благовещенск#@amur.info#@aviales2018#@amurobl_tv

Публикация от Министерство лесного хозяйства (@minlesamur)

Ранее Амур.инфо сообщало, что в обеспечении безопасности населения задействовано более 100 сотрудников МЧС России, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности и управления внутренних дел. Созданы посты, специалисты несут дежурство в круглосуточном режиме. По данным на 1 февраля, амурские спасатели за время дежурства не допустили выход на лед Бурейского водохранилища более 500 граждан и 46 единиц техники, вывели со льда 26 рыбаков.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2018 года произошло обрушение грунта на реке Бурее в Хабаровском крае. Его объем составил около 24 миллионов кубометров. В результате возникла угроза обмеления реки в районе Бурейского водохранилища, а также подтопления сел выше по течению. На месте работают военные, которые проводят подрывы насыпи для того, чтобы река могла свободно миновать оползень. В пятницу, 1 февраля, его удалось пробить, по образовавшемуся каналу пошла вода.

Просмотров всего: 283

#военные #МЧС #областная власть

распечатать


Власть 1

Губернатор проверил, как в Свободном реализуется долгосрочный план развития
Общество 1

На отдых и оздоровление амурских детей в этом году потратят на миллион рублей больше
Общество 3

Партизанская деревня на полигоне ДВОКУ превратится в парк «Патриот»
Происшествия 3

В Магдагачинском районе в пожаре погибли коровы и куры
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • oskranov

    oskranov
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://tok.pw/sportmen

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь