Соцсети: на подъезде к Благовещенску внедорожник летел по встречке (видео)
Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus 10 февраля опубликовал видео, снятое на подъезде к Благовещенску. Кадры запечатлели опасный маневр водителя элитного внедорожника.
Как видно, рулевой на большой скорости пошел на обгон других участников дорожного движения, выехав на встречную полосу. При этом встречка не пустовала, и автору ролика пришлось спешно уходить вправо, чтобы не произошло столкновения.
Пользователи осудили водителя внедорожника. «Только из-за таких уродов невинные люди гибнут», – написал один из них.
Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus
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