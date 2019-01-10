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10февраля
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сегодня, 18:06 6

Соцсети: на подъезде к Благовещенску внедорожник летел по встречке (видео)

Соцсети: на подъезде к Благовещенску внедорожник летел по встречке (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus 10 февраля опубликовал видео, снятое на подъезде к Благовещенску. Кадры запечатлели опасный маневр водителя элитного внедорожника.

Как видно, рулевой на большой скорости пошел на обгон других участников дорожного движения, выехав на встречную полосу. При этом встречка не пустовала, и автору ролика пришлось спешно уходить вправо, чтобы не произошло столкновения.

Пользователи осудили водителя внедорожника. «Только из-за таких уродов невинные люди гибнут», – написал один из них.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Просмотров всего: 684

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Вася45

    Вася45
    1 час назад

    Урод. На кол посадить!!

  • Димидыч

    Димидыч
    32 минуты назад

    Торопится на тот свет. На этом уже наверное все повидал.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    28 минут назад

    Так пусть автор видео сообщит в гибдд о право нарушении водителем "джипа" . Темболее мимо поста ехал)))или кишка тонка и коленки мокроваты? Только и могут по клаве бацать...

  • NEOS

    NEOS
    10 минут назад

    Dr.SaVaNt

    Так пусть автор видео сообщит в гибдд о право нарушении водителем "джипа" . Темболее мимо поста ехал)))или кишка тонка и коленки мокроваты? Только и могут по клаве бацать...



    да ладно...в чём лично твоя смелость,брат? в сети по клаве бацать?

  • Мандрагора

    Мандрагора
    8 минут назад

    Dr.SaVaNt

    Так пусть автор видео сообщит в гибдд о право нарушении водителем "джипа" . Темболее мимо поста ехал)))или кишка тонка и коленки мокроваты? Только и могут по клаве бацать...



    Так может и сообщил, Вам то откуда знать?

  • Мандрагора

    Мандрагора
    7 минут назад

    Димидыч

    Торопится на тот свет. На этом уже наверное все повидал.



    Так ладно сам торопится, он же может и не попасть туда, а вот невинных людей отправить!

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