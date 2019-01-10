Соцсети: на подъезде к Благовещенску внедорожник летел по встречке (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus 10 февраля опубликовал видео, снятое на подъезде к Благовещенску. Кадры запечатлели опасный маневр водителя элитного внедорожника.

Как видно, рулевой на большой скорости пошел на обгон других участников дорожного движения, выехав на встречную полосу. При этом встречка не пустовала, и автору ролика пришлось спешно уходить вправо, чтобы не произошло столкновения.

Пользователи осудили водителя внедорожника. «Только из-за таких уродов невинные люди гибнут», – написал один из них.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus