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10февраля
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сегодня, 19:07 0

Власти Хэйхэ предложили новый партийный девиз для развития города

Власти Хэйхэ предложили новый партийный девиз для развития города
Фото: vk.com

Горком КПК Хэйхэ разработал новый девиз развития города, который позволяет отойти от концепции регионального развития с соседними регионами России, сделать Хэйхэ элементом экономического коридора «Китай – Монголия – Россия» в рамках инициативы «Пояса и пути».

Ранее горком Хэйхэ пропагандировал политику открытости России и брал курс на сотрудничество с соседним Благовещенском и Амурской областью под лозунгом «Города-близнецы».

Горком КПК Хэйхэ создаст новый партийный бренд, основанный на концепции «Один коридор, один пояс, множество точек (соприкосновения – Прим. ред.). Это позволит пограничному китайскому городу, пользуясь географическими преимуществами, продолжать динамично развиваться, повышать уровень услуг, в том числе связанных с пропускной способностью через границу и с трансграничной логистикой, а также развивать создание на его территории производственного кластера «национального уровня». сообщает Biang.ru,

Новая концепция, подкрепленная скорым началом движения на автомобильном мосту Хэйхэ – Благовещенск, вероятно, будет представлена этой весной.

Новый девиз развития позволит повысить общий уровень благосостояния населения, в том числе этнических меньшинств (нанайцев, эвенков), живущих за счет традиционных форм сельского хозяйства и имеющих в связи с этим относительно низкие доходы.

Как сообщили Biang.ru в администрации провинции Хэйлунцзян, предполагается, что, заявляя об участии в национальных инициативах и проектах, Хэйхэ претендует на значительно большее финансирование из государственного бюджета под реализацию инфраструктурных и прочих проектов для развития города.

Хэйхэ на данный момент является самым крупным приграничным городом на китайско-российской границе с относительно высоким уровнем роста ВВП и благосостояния населения. При этом пункт пропуска Хэйхэ с РФ по объемам грузооборота находится на третьем месте после Маньчжурии и Суйфэньхэ.

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