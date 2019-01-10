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Житель Свободного напал на мужчину и сел на 10 лет

Житель Свободного напал на мужчину и сел на 10 лет
Фото: pixabay.com

Свободненский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Свободного. Он был признан виновным в жестоком нападении на прохожего.

Установлено, что нападение было совершено в Свободном возле магазина «Семейный». Как сообщается на сайте городского суда, амурчанин, которого впоследствии осудили, окликнул проходящего мимо магазина мужчину, но тот попытался уйти. Свободненец догнал прохожего и нанес ему удары руками и ногами. Потерпевший попытался убежать, но нападавший догнал его. Избиение продолжилось, в том числе когда прохожий упал на землю. Затем свободненец завладел деньгами своей жертвы – 3 500 рублей – и скрылся.

Как отмечается, нападавший виновным себя не признал, однако его вина была подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся при уголовном деле.

При назначении наказания суд учел степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который ранее был судим. По совокупности приговоров жителю Свободного назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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#происшествия #Свободный #суды

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Комментарии
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  • oskranov

    oskranov
    1 час назад

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