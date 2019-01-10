Появились подробности ДТП в Благовещенске возле строящегося храма

Фото: кадр видео

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в ведомстве, ДТП случилось около 13:50 в районе перекрестка Новотроицкое шоссе – Институтская. Столкнулись автомобили Toyota Allion и Toyota MR-S. За рулем «аллиона» находился водитель 1997 года рождения, а «мр-с» управлял водитель 1992 года рождения. После столкновения Toyota MR-S отбросило на женщину-пешехода 1969 года рождения. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение.

Кто виноват в случившемся, еще не озвучивают. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства этого ДТП. Однако пользователи социальных сетей сочли, что виноват водитель «аллиона».

Видео: instagram.com/mreporter_blg