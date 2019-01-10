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10февраля
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сегодня, 17:02 0

Появились подробности ДТП в Благовещенске возле строящегося храма

Появились подробности ДТП в Благовещенске возле строящегося храма
Фото: кадр видео

В управлении ГИБДД по Амурской области предоставили расширенную информацию об автомобильной аварии, которая произошла в Благовещенске 10 февраля возле строящегося храма.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в ведомстве, ДТП случилось около 13:50 в районе перекрестка Новотроицкое шоссе – Институтская. Столкнулись автомобили Toyota Allion и Toyota MR-S. За рулем «аллиона» находился водитель 1997 года рождения, а «мр-с» управлял водитель 1992 года рождения. После столкновения Toyota MR-S отбросило на женщину-пешехода 1969 года рождения. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение.

Кто виноват в случившемся, еще не озвучивают. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства этого ДТП. Однако пользователи социальных сетей сочли, что виноват водитель «аллиона».

Видео: instagram.com/mreporter_blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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