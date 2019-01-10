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10февраля
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сегодня, 16:05 0

Актер Андрей Чадов посетил Зейское водохранилище

Актер Андрей Чадов посетил Зейское водохранилище
Фото: 24smi.org

Амурскую область с гастролями посетили известные российские актеры – Андрей Чадов, Александр Наумов и Дарья Егорова. Артисты исполнили роли в спектакле «Его донжуанский список» в нескольких амурских городах. Они поделились своими впечатлениями от поездки в социальных сетях.

а Андрей Чадов записал на Зейском водохранилище видеокадры, которые затем вошли в небольшой ролик – его Чадов разместил в своем Инстаграме.В качестве музыкального сопровождения своего видео актер выбрал известную композицию – Hey You коллектива Pink Floyd. «Space place», – подписал он публикацию в Инстаграме.

«Так, на минуточку, приятно, что у известного актера есть в архиве видео о нашем городе и что он вообще побывал у нас. Я надеюсь, наши красоты ему очень понравились, – прокомментировала ролик одна из пользователей.

Актер Андрей Чадов играет как в театре, так и в кино, а также участвует в телепроектах. В Амурскую область он приехал не впервые. В 2017 году он был на фестивале театра и кино «Амурская осень» со спектаклем «Шестикрылая Серафима».

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#визиты #Зея #шоу-бизнес

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