Актер Андрей Чадов посетил Зейское водохранилище

Амурскую область с гастролями посетили известные российские актеры – Андрей Чадов, Александр Наумов и Дарья Егорова. Артисты исполнили роли в спектакле «Его донжуанский список» в нескольких амурских городах. Они поделились своими впечатлениями от поездки в социальных сетях.

а Андрей Чадов записал на Зейском водохранилище видеокадры, которые затем вошли в небольшой ролик – его Чадов разместил в своем Инстаграме.В качестве музыкального сопровождения своего видео актер выбрал известную композицию – Hey You коллектива Pink Floyd. «Space place», – подписал он публикацию в Инстаграме.

«Так, на минуточку, приятно, что у известного актера есть в архиве видео о нашем городе и что он вообще побывал у нас. Я надеюсь, наши красоты ему очень понравились, – прокомментировала ролик одна из пользователей.

Актер Андрей Чадов играет как в театре, так и в кино, а также участвует в телепроектах. В Амурскую область он приехал не впервые. В 2017 году он был на фестивале театра и кино «Амурская осень» со спектаклем «Шестикрылая Серафима».