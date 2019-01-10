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10февраля
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сегодня, 15:04 4

В Благовещенске около храма произошло серьезное ДТП (фото, видео)

В Благовещенске около храма произошло серьезное ДТП (фото, видео)
Фото: с места события

Обновлено: 15:17

10 февраля в Благовещенске произошло серьезное ДТП возле строящегося храма – в районе перекрестка улицы Институтской и Новотроицкого шоссе. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях, также кадры прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

Судя по этим фото и видео, в аварии участвуют как минимум два легковых автомобиля. Одна из легковушек при этом вылетела на тротуар. По словам очевидцев, была сбита женщина-пешеход.

В управлении ГИБДД по Амурской области информагентству подтвердили факт аварии, а также то, что пострадал пешеход. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Просмотров всего: 824

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    37 минут назад

    кроме Храма, там полно учреждений-кафе, заправка,магазины. К чему эти грязные намёки?

  • Tуман

    Tуман
    32 минуты назад

    Лёха, у тебя мания.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    27 минут назад

    Если бы не забор, досталось бы храму.

    Агрессивный перекрёсток.

  • alex 3

    alex 3
    22 минуты назад

    TуманЛёха, у тебя мания.


    у автора заголовка

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