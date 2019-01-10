В Благовещенске около храма произошло серьезное ДТП (фото, видео)

Фото: с места события

Обновлено: 15:17



10 февраля в Благовещенске произошло серьезное ДТП возле строящегося храма – в районе перекрестка улицы Институтской и Новотроицкого шоссе. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях, также кадры прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

Судя по этим фото и видео, в аварии участвуют как минимум два легковых автомобиля. Одна из легковушек при этом вылетела на тротуар. По словам очевидцев, была сбита женщина-пешеход.

В управлении ГИБДД по Амурской области информагентству подтвердили факт аварии, а также то, что пострадал пешеход. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.