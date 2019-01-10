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10февраля
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«Открытый муниципалитет» Белогорска объединил почти 200 тысяч подписчиков

«Открытый муниципалитет» Белогорска объединил почти 200 тысяч подписчиков
Фото: pixabay.com

10 февраля исполнилось два года проекту Белогорска в социальных сетях «Открытый муниципалитет». За это время он объединил почти 200 тысяч подписчиков.

Проект был создан по инициативе главы города Станислава Мелюкова в 2017 году. С начала реализации число аккаунтов возросло в 2,5 раза. В настоящее время в 130 профилях размещено свыше 76 тысяч публикаций.

Лидерами среди участников проекта по числу подписчиков являются @belogorck.ru, @amur.28.info и @budni.belogorsk. Среди муниципальных учреждений в тройке лучших @fok.solnechnikov, @shkola_17_belogorsk и @ckr_belogorsk.

Как отмечается, в наполнение единой информационной сети Белогорска вовлечены все муниципальные учреждения, предприятия, организации, а также представители бизнеса, СМИ, общественные объединения.

В режиме реального времени SM-специалисты учреждений сообщают подписчикам о том, какие события происходят в подведомственной структуре, размещают необходимую для оповещения населения информацию.

Акцент в реализации проекта, как сообщалось ранее, сделан на две социальные сети: Инстаграм и Одноклассники. Они определены исходя из опроса, проведенного на официальном сайте белогорск.рф. Участники проекта отмечают оперативность распространяемой информации в Инстаграме, в Одноклассниках видят дискуссионную площадку.

«У каждого профиля проекта своя специфика наполнения новостных лент. Определить лидеров можно по количеству публикаций и числу подписчиков. Все они интегрированы на единую площадку на белогорск.рф, – рассказала замглавы Белогорска по информационным технологиям Марина Зингер. – К концу 2019 года по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова будет составлен рейтинг профилей участников "Открытого муниципалитета"».

В основу ляжет оценка эффективности профиля в соцсетях. Это число подписчиков, количество публикаций, оперативность «обратной связи», системность и нестандартный подход в наполнении новостных лент. По итогам очередного года в соцсетях самые продвинутые аккаунты будут поощрены, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #интернет

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