Появились подробности предстоящего Восточного экономического форума

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7 февраля в Москве под председательством полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Восточного экономического форума. ВЭФ-2019 пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

«Нынешний год знаменует собой пятилетие со дня проведения первого Восточного экономического форума в 2015 году. Нужно с достоинством отметить юбилейный год ВЭФ, привнести новшества в работу форума. Необходимо уделить больше внимание его истории, освещению вклада ВЭФ в развитие Дальнего Востока, наглядно продемонстрировать основные достижения, дать импульс решению проблемных вопросов», – заявил Юрий Трутнев, открывая заседание.

Он также подчеркнул, что за минувшие годы ВЭФ сформировался как главное международное экономическое мероприятие, посвященное решению задачи по развитию восточного вектора российской внешней политики, а также встраиванию Дальнего Востока в систему экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В ходе предстоящего форума мы планируем представить президенту национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России», – отметил Юрий Трутнев.

Учитывая важность нацпрограммы для всего Дальнего Востока, Трутнев предложил определить ее ключевой темой ВЭФ-2019, сообщается на сайте правительства России.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, формирование дальневосточной нацпрограммы идет по двум основным векторам – экономический рост и достижение показателей жизни в ДФО выше среднероссийского уровня. «Предлагаю определить эти параметры в качестве двух основных разделов деловой программы форума», – заявил он.

Министр предложил в первый блок деловой программы включить презентацию инвестиционного потенциала отраслей с разбивкой по регионам ДФО. Второй блок будет представлять сессии по реализации 12-ти национальных проектов на Дальнем Востоке.

В свою очередь советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул, что усилия оргкомитета сосредоточены на позиционировании ВЭФ как наиболее авторитетной международной площадки по обсуждению региональной повестки.

«Проведение ВЭФ с участием представителей крупного российского и иностранного бизнеса в практическом плане содействует ускоренному развитию экономики Дальнего Востока. В ряду основных задач: расширение международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности ТОР и свободного порта Владивосток. Одним из ключевых направлений подготовки предстоящего форума является организация российскими регионами специальных выездных мероприятий в формате сессий, экспертных совещаний, круглых столов по главным темам предстоящего ВЭФ, в том числе в странах АТР», – сообщил Антон Кобяков.

Также советник президента отметил, что площадка ВЭФ предоставляет возможность для проведения двусторонних заседаний межправкомиссий со странами АТР. В частности, усилиями МИД и Минвостокразвития России прорабатывается вопрос о проведении мероприятий в подобном формате с КНР и Республикой Корея. Кроме того, предлагается организовать первый российско-японский диалог между регионами Дальнего Востока и префектурами Японии.