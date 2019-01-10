Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:39 0

Власти Белогорска улучшат бывшее общежитие на улице Вокзальной

Власти Белогорска улучшат бывшее общежитие на улице Вокзальной
Фото: belogorck.ru

Глава Белогорска Станислав Мелюков вместе с заместителями провел выездное совещание. Состоялось комиссионное обследование пятиэтажного здания, расположенного по адресу: улица 1-я Вокзальная, 13. Это бывшее общежитие.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, этот объект был передан из собственности ОАО «Российские железные дороги» в городской муниципалитет в 2009 году. В настоящее время из пяти этажей три являются жилыми, на каждом – по 27 комнат.

«Здание от РЖД мы приняли в пользование практически десять лет назад. За это время поступало большое количество обращений граждан с просьбой навести здесь порядок, – говорит Станислав Мелюков. – Это и стало целью визита в бывшее общежитие. После проведенного осмотра мною было принято решение провести рабочую встречу. Жителям каждого этажа необходимо выбрать по два представителя для того, чтобы принять решение, что и каким образом необходимо делать в первую очередь. Сложность заключается в том, что часть жилья администрация использует в качестве маневренного фонда. Эти вопросы вполне решаемые. Порядок наводить нужно совместно с полицией».

В ближайшее время глава города проведет совещание, где будут решаться вопросы по улучшению условий проживания жильцов муниципального объекта.

Просмотров всего: 94

#администрация Белогорска #Белогорск

распечатать


Власть 3

Нужны ли Белогорску велодорожки: мэр консультируется в соцсетях
Общество 3

Школьник из Белогорска разработал предсказатель погоды

Общество 1

Белогорск за рождение двойняшек в 2018 году выплатил семьям 400 тысяч рублей
Общество 39

После усиления опор по Белогорскому путепроводу смогут ездить танки
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь