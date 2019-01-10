Власти Белогорска улучшат бывшее общежитие на улице Вокзальной

Фото: belogorck.ru

Глава Белогорска Станислав Мелюков вместе с заместителями провел выездное совещание. Состоялось комиссионное обследование пятиэтажного здания, расположенного по адресу: улица 1-я Вокзальная, 13. Это бывшее общежитие.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, этот объект был передан из собственности ОАО «Российские железные дороги» в городской муниципалитет в 2009 году. В настоящее время из пяти этажей три являются жилыми, на каждом – по 27 комнат.

«Здание от РЖД мы приняли в пользование практически десять лет назад. За это время поступало большое количество обращений граждан с просьбой навести здесь порядок, – говорит Станислав Мелюков. – Это и стало целью визита в бывшее общежитие. После проведенного осмотра мною было принято решение провести рабочую встречу. Жителям каждого этажа необходимо выбрать по два представителя для того, чтобы принять решение, что и каким образом необходимо делать в первую очередь. Сложность заключается в том, что часть жилья администрация использует в качестве маневренного фонда. Эти вопросы вполне решаемые. Порядок наводить нужно совместно с полицией».

В ближайшее время глава города проведет совещание, где будут решаться вопросы по улучшению условий проживания жильцов муниципального объекта.