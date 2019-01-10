В благовещенскую библиотеку принесли пулемет и другое оружие (фото)

Фото: Амур.инфо

Благовещенский клуб мотоциклистов «МотоПатриот» выиграл президентский грант. Его цель – рассказывать о Великой Отечественной войне подрастающему поколению, передавая дух героизма и любви к Родине солдат, воевавших за свою страну.

8 февраля такая встреча прошла с учащимися Амурского кадетского корпуса в библиотеке «Молодежная».

Эти встречи совсем не похожи на обычные классные часы. Это исторический перфоманс, в некотором смысле «театр плюс кино». Крепкие взрослые ребята в военных фуфайках рассказывают о войне школьникам: о ее причинах, основных сражениях и последствиях.

Эти встречи ведут парни из Хабаровска, они – из патриотического движения «Старый солдат». Дети их знают как «дядю Сережу» и «дядю Пашу». Увлеченных историей ребят пригласила в Благовещенск областная организация мотоциклистов «МотоПатриот». Клуб реализует проект «Помнить, сохранить и донести» на средства президентского гранта.

На эти деньги, в частности, было приобретено 12 единиц охолощенного оружия и около десятка макетов – минометы, пулемет Максима, противотанковое ружье Дегтярева и другое.

Оружие приобретали на Тульском оружейном заводе. Оно безопасно – в каждый ствол вварено несколько штифтов, и использовать боевые патроны не получится. Однако при этом возможна стрельба холостыми.

«Мальчики, девочки – все без разбора хотят потрогать и пострелять. Мы в тире недавно стреляли. Все хотят прикоснуться к легендарным образцам оружия. Интерес большой. Оно вызывает трепет», – отмечает руководитель клуба «МотоПатриот» Василий Семенов.

Подробно о мероприятии и о том, как подать заявку на проведение такой патриотической встречи, читайте в рубрике «Культпросвет».