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10февраля
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сегодня, 10:20 6

«Бабы выбегали полуодетые»: в Свободном горела сауна (фото)

«Бабы выбегали полуодетые»: в Свободном горела сауна (фото)
Фото: instagram.com/svbnews

Поздно вечером 9 февраля в городе Свободном был пожар на улице Литвиновской, где расположена сауна. Фото с места происшествия опубликовал инстаграм-паблик svbnews.

«Оттуда бабы выбегали полуодетые. Ну откуда они там взялись, непонятно», – написал о пожаре один из интернет-пользователей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило 9 февраля в 23:28. «Произошло возгорание одноэтажной сауны, пристроенной к двухэтажному зданию гостиницы», – пишет ведомство. Оперативно на место прибыли огнеборцы пожарной части № 5 Свободного в составе 8 человек и 2 единиц техники. Через 8 минут было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара сауна повреждена огнем изнутри по всей площади, кровля также повреждена огнем по всей площади. Люди не пострадали. Почему произошло возгорание, предстоит установить.

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#пожары #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Tehnik

    Tehnik
    2 часа назад

    Слишком активно поролись наверно.

  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    1 час назад

    «Оттуда бабы выбегали полуодетые. Ну откуда они там взялись, непонятно», – написал о пожаре один из интернет-пользователей.

    Наивный свободненский лузер. Не сиди в инете в виртуале, сходи в сауну узнаешь много интересного в реале.

  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    А целомудренные бабы в шубах парятся? Только падшие в сауне раздеваются?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    51 минута назад

    А как комментатор определил, что бабы полуодетые? Может быть они были полураздетые)))))

  • Одногруппник

    Одногруппник
    21 минута назад

    Оригинальный заголовок! АИ в своём стиле, какое учебное заведение готовит таких талантов?

  • Baska

    Baska
    16 минут назад

    АмГУ наверное, больше негде

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