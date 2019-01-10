«Бабы выбегали полуодетые»: в Свободном горела сауна (фото)

Фото: instagram.com/svbnews

Поздно вечером 9 февраля в городе Свободном был пожар на улице Литвиновской, где расположена сауна. Фото с места происшествия опубликовал инстаграм-паблик svbnews.

«Оттуда бабы выбегали полуодетые. Ну откуда они там взялись, непонятно», – написал о пожаре один из интернет-пользователей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило 9 февраля в 23:28. «Произошло возгорание одноэтажной сауны, пристроенной к двухэтажному зданию гостиницы», – пишет ведомство. Оперативно на место прибыли огнеборцы пожарной части № 5 Свободного в составе 8 человек и 2 единиц техники. Через 8 минут было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара сауна повреждена огнем изнутри по всей площади, кровля также повреждена огнем по всей площади. Люди не пострадали. Почему произошло возгорание, предстоит установить.