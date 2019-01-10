В финал конкурса «Голос. Дети. Острова» вышли 20 благовещенцев (фото)

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В Благовещенске снова проходит детский вокальный конкурс, название которого созвучно популярному телепроекту «Голос. Дети» – «Голос. Дети. Острова». 9 февраля в «Старом Городе» ТРЦ «Острова» состоялся полуфинал этого творческого мероприятия, в котором приняли участие 27 человек.

На самом деле в полуфинал прошло больше участников, но, по словам организаторов, несколько детей не смогли прийти из-за болезни.

«Голос. Дети. Острова» – это вокальный конкурс для ребят двух возрастных категорий: от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет. В отличие от соревнования 2016 года, когда финал был исключительно девичьим, сейчас за победу борются шесть мальчиков.

Первый отборочный тур конкурса прошел 2 февраля, второй – 9 числа. Оценивало работу жюри из пяти человек, в числе которых были профессиональные вокалисты и представители спонсоров конкурса.

Из 27 участников в финал было отобрано 20 человек.

«Дети есть очень сильные. В этот раз некоторые уже пришли с подтанцовкой, с готовыми концертными номерами, хотя этого и не требовалось. Пели многие хорошо. Одна девочка красиво пела а капелла, это очень сложно», – говорят организаторы.

Заключительный этап конкурса «Голос. Дети. Острова» состоится в Grand Arena Ostrova 16 февраля в 16 часов.

Победители в каждой возрастной категории будут определены наибольшим количеством баллов, набранных за весь конкурс. Предусмотрено по три призовых места в каждой, а также приз зрительских симпатий. Общий призовой фонд конкурса «Голос. Дети. Острова» составляет 80 тысяч рублей.

ТРЦ «Острова» проводил подобный конкурс в 2016 году, он назывался «Голос без правил: Дети». Участников прошлого конкурса сегодня можно встретить на разных городских концертах и конкурсах разного уровня.

Подробности в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.