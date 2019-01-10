Названы села Приамурья, которым могут грозить лесные пожары

121 населенный пункт в Амурской области будет подвержен угрозе лесных пожаров в 2019 году. Такой прогноз делает региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Например, в Благовещенском районе это села Натальино, Новопетровка, Прядчино, Новинка, Егорьевка и Новотроицкое. Самый пожароопасный, судя по количеству включенных в список населенных пунктов, – Свободненский район. Там под угрозой сразу 25 сел.

В Шимановском районе особое внимание уделят 19 поселениям, в Селемджинском и Сковородинском – по 14, в Зейском – 12. Также есть пожароопасные населенные пункты в Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Магдагачинском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Серышевском и Тындинском районах.

В списке – почти все районы Амурской области. В перечень не вошли поселения только четырех районов: Константиновского, Тамбовского, Михайловского и Ивановского, пишет газета «Телепорт».