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10февраля
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сегодня, 09:23 0

В Благовещенске столкнулись легковушки и автобус, есть пострадавшие (видео)

В Благовещенске столкнулись легковушки и автобус, есть пострадавшие (видео)
Фото: кадр видео

Вечером 9 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали люди. Авария случилась в 19:57 в районе дома № 28 по улице 50-летия Октября.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, участниками происшествия стали три транспортных средства. Это машины Toyota Chaser под управлением водителя 1995 года рождения; Subaru Impreza под управлением водителя 1985 года рождения; маршрутный автобус, которым управлял водитель 1959 года рождения. В аварии пострадали водитель и пассажир Subaru Impreza.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства этого ДТП.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1792

#ДТП #происшествия #транспорт

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