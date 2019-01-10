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10февраля
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сегодня, 08:48 1

Работавший в Приамурье Николай Пилипчук официально назначен прокурором Приморья

Работавший в Приамурье Николай Пилипчук официально назначен прокурором Приморья
Фото: newsvl.ru

Николай Пилипчук, который с 2009 по 2015 годы работал прокурором Амурской области, официально назначен главой прокуратуры Приморского края. Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации 8 февраля.

«Назначить на 5-летний срок: (…) Пилипчука Николая Леонтьевича – прокурором Приморского края, освободив его от занимаемой должности», – сказано в тексте документа.

О том, что Николай Пилипчук может стать прокурором Приморья, стало известно еще в октябре 2018 года. Тогда же сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Приморского края согласовали кандидатуру Пилипчука для назначения на должность прокурора региона.

Николай Леонтьевич Пилипчук родился в 1959 году в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). После окончания Свердловского юридического института работал в органах прокуратуры родного города, прокурором Комсомольского района Хабаровского края, заместителем и первым заместителем прокурора Хабаровского края. С февраля 2009 года был прокурором Амурской области. С 7 июля 2016 года работал прокурором Якутии.

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#Дальний Восток #закон

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Комментарии
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  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    3 часа назад

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