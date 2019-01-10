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сегодня, 08:14 1

Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

Первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, а затем такие полеты планируется сделать ежегодными. Во время третьей экспедиции на Луне начнут строить базу.

Об этом говорится в документе головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш. В пояснении указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН».

В 2032 году планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется «апробированием средств передвижения по поверхности».

Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы. На 2034 год намечено начало – а на 2035-й продолжение – строительства лунной базы.

Каждая экспедиция получила кодовое название — от М1 до М5. Их предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты — одна выведет на орбиту пилотируемый корабль, вторая — взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах — соответственно, с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем, сообщает РИА Новости.

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#космос

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Комментарии
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  • жыгули

    жыгули
    7 минут назад

    Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы//китайская таможня фиг их там пропустит

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