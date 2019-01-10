Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость
сегодня, 00:22

Гороскоп на 10 февраля: Водолеев могут предать, у Скорпионов перемены в личной жизни

Гороскоп на 10 февраля: Водолеев могут предать, у Скорпионов перемены в личной жизни

Восход Солнца: 07:50
Заход Солнца: 17:37
Солнце в Водолее.

Овен. Сегодня Овны на своей волне, но даже в такой ситуации лучше не расслабляться и не терять бдительность. В одни моменты вы будете защищены, зато в другие наверняка допустите промах.

Телец. Вам понадобится не только моральная, но и материальная поддержка со стороны близких родственников. Некоторые ваши планы идут вразрез с замыслами домочадцев.

Близнецы. Сегодняшний день богат на приятные сюрпризы, но даже везунчики должны быть аккуратными и осторожными. Старайтесь не афишировать своих планов, и главное, не рассказывайте о «левых» источниках дохода.

Рак. Кто-то из представителей вашего знака получит работу, о которой давно мечтал. А вот в любви все тихо, как в танке, но и это можно пережить.

Читайте также
Гороскоп на 8 – 14 февраля

Лев. Сейчас вокруг вас будут разворачиваться интересные события. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и ни в чем не участвовать.

Дева. Если в этот день не удастся решить давно назревшие вопросы, не огорчайтесь. Данный период больше подходит для рутинной работы.

Весы. Вы с легкостью решаете проблемы, но сегодня звезды советуют притормозить – уступите дорогу коллегам, пусть и они немножко поработают.

Скорпион. В личной жизни произойдут радикальные перемены. К лучшему они, или нет, решать только вам.

Читайте также
Уран в Тельце: кого ждут перемены в 2019 году

Стрелец. Возможно, у вас появится соперник. Представителей знака могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся.

Козерог. Сегодня Козероги склонны к расточительности и потаканию своим капризам, что может вылиться в дополнительные расходы. К счастью, день помогает избежать материальных затруднений.

Водолей. Водолеям не желательно подпускать к себе близко тех, кто когда-то его уже подвел. Не наступайте на те же грабли, они сильно ударят по самому больному.

Рыбы. Сегодня в любых делах и намерениях опирайтесь на помощь и советы близких людей. Проявите решительность в достижении цели.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 67

#гороскоп #гороскоп на день

распечатать


В России и мире

Девушка жила с пулей в ухе 11 лет
В России и мире

Адвокат Кокорина планирует обратиться в Европейский суд
В России и мире

Девушка весом в 200 килограммов разбогатела благодаря перееданию
В России и мире

Специалисты рассказали, как часто стоит менять телефоны

Общество 1

Гороскоп на 9 февраля: Рыбы получат выгоду, Раки приведут дела в порядок
Общество

Гороскоп на 8 февраля: Раки поверят в себя, а Весам стоит быть внимательными
В России и мире

Гороскоп на 8 – 14 февраля
Общество 1

Гороскоп на 7 февраля: Водолеи будут нервничать, а Весы будут требовательны

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь