Гороскоп на 10 февраля: Водолеев могут предать, у Скорпионов перемены в личной жизни

Восход Солнца: 07:50

Заход Солнца: 17:37

Солнце в Водолее.

Овен. Сегодня Овны на своей волне, но даже в такой ситуации лучше не расслабляться и не терять бдительность. В одни моменты вы будете защищены, зато в другие наверняка допустите промах.

Телец. Вам понадобится не только моральная, но и материальная поддержка со стороны близких родственников. Некоторые ваши планы идут вразрез с замыслами домочадцев.

Близнецы. Сегодняшний день богат на приятные сюрпризы, но даже везунчики должны быть аккуратными и осторожными. Старайтесь не афишировать своих планов, и главное, не рассказывайте о «левых» источниках дохода.

Рак. Кто-то из представителей вашего знака получит работу, о которой давно мечтал. А вот в любви все тихо, как в танке, но и это можно пережить.

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Лев. Сейчас вокруг вас будут разворачиваться интересные события. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и ни в чем не участвовать.

Дева. Если в этот день не удастся решить давно назревшие вопросы, не огорчайтесь. Данный период больше подходит для рутинной работы.

Весы. Вы с легкостью решаете проблемы, но сегодня звезды советуют притормозить – уступите дорогу коллегам, пусть и они немножко поработают.

Скорпион. В личной жизни произойдут радикальные перемены. К лучшему они, или нет, решать только вам.

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Стрелец. Возможно, у вас появится соперник. Представителей знака могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся.

Козерог. Сегодня Козероги склонны к расточительности и потаканию своим капризам, что может вылиться в дополнительные расходы. К счастью, день помогает избежать материальных затруднений.

Водолей. Водолеям не желательно подпускать к себе близко тех, кто когда-то его уже подвел. Не наступайте на те же грабли, они сильно ударят по самому больному.

Рыбы. Сегодня в любых делах и намерениях опирайтесь на помощь и советы близких людей. Проявите решительность в достижении цели.

Астролог: Вальдемар Небоходцев