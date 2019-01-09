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9февраля
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ТОР «Приамурская» увеличилась за счет Бурейского района

Правительственным постановлением № 89 от 7 февраля в территорию опережающего развития «Приамурская» включили участок в Бурейском районе. Информация об этом появилась в субботу, 9 февраля, на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, ТОР «Приамурская» расширится за счет участка, на котором планируется реализовать инвестиционный проект по созданию вагоноколёсной мастерской производственной мощностью до 7 200 колесных пар в год. Расширение ТОР «Приамурская» позволит привлечь частные инвестиции в размере около 170 миллионов рублей, создать новые рабочие места. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят около 260 миллионов рублей.

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#производство #экономика

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