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Почти тонну непроверенных продуктов изъяли с амурских прилавков в 2018 году

Почти тонну непроверенных продуктов изъяли с амурских прилавков в 2018 году
Фото: ru.depositphotos.com

В 2018 году в Амурской области сотрудники Роспотребнадзора изъяли из торгового оборота 47 партий продуктов общим весом более 906 килограммов. Это была продукция без документов, подтверждающих ее качество, или с признаками порчи и гнили.

За прошедший год областным управлением Роспотребнадзора исследован 691 образец плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям. В 17 пробах выявлено превышение по содержанию нитратов.

По результатам проверок изъято из оборота 47 партий продукции общим весом 906,13 килограмма, выданы предписания о приостановке реализации и о разработке программ мероприятий по предотвращению вреда. Основными причинами снятия с реализации плодоовощной продукции являются: отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям, реализация плодоовощной продукции с признаками порчи и гнили, отсутствие необходимой и достоверной информации для потребителей о реализуемой продукции.

О фактах реализации некачественной и небезопасной продукции можно сообщать по телефону горячей линии 8(4162) 20-20-20.

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#происшествия #торговля

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