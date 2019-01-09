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9февраля
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Снова до минус 40: прогноз погоды в Приамурье на 10 февраля

Снова до минус 40: прогноз погоды в Приамурье на 10 февраля
Фото: ru.depositphotos.com

В воскресенье, 10 февраля, в различных районах Амурской области прогнозируется большой разброс температур. Ночью на севере Приамурья столбик термометра может опуститься до минус 40 градусов.

На севере области ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. В южных районах ясная погода. Ветер северо-западный умеренный, днем с усилением до 8-13 метров в секунду.

Температура ночью минус 25...30, по восточным районам – до 35...40 градусов ниже нуля. Днем – минус 14...19, в крайних северных районах – около 25.

В Благовещенске ночью будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура минус 23...25. Днем – солнечно, без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут до 12...14 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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