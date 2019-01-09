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Более миллиона рублей выделили в Благовещенске на культурные проекты

Более миллиона рублей выделили в Благовещенске на культурные проекты
Фото: www.admblag.ru

В пятницу, 8 февраля, в Благовещенске вручили сертификаты победителям конкурса на получение гранта в области культуры. Деньги на реализацию своих проектов получили девять из 28 участников конкурса. Из городского бюджета им выделили более миллиона рублей.

Всего к участию в конкурсе были допущены 28 заявок от учреждений культуры и некоммерческих организаций города Благовещенска и Амурской области. Было объявлено три номинации: «Воспеваем Героизм, Подвиг, Родину», «Благовещенск – столица Приамурья» и «Год театра». Прием заявок стартовал в декабре 2018 года.

Общая стоимость всех заявленных проектов составила около 10,5 миллиона рублей, запрашиваемая сумма – 4,6 миллиона рублей, в процессе реализации проектов планировалось привлечь более 5,7 миллиона рублей.

Победителями конкурса стали: Амурское окружное казачье общество, областная писательская организация Союза писателей России, муниципальная информационная библиотечная система, центральная детская школа искусств, центр творческих коммуникаций «Дальний Восток», городская ассоциация пожилых людей, Творческий союз художников, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#городская власть #культура

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