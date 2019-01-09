Под Благовещенском на лыжи встали более двух тысяч человек (фото)

В субботу, 9 февраля, на втором Владимировском озере в очередной раз прошли массовые соревнования – «Лыжня России». В 2019 году на них заявились 2 119 человек, зрителей и гостей было еще больше. Горожане катались также на коньках, снегоходах и квадроциклах.

В трех городах Приамурья «Лыжню» из-за холодов перенесли на более поздние сроки. В Благовещенске рискнули – и погода не подвела. В субботу температура воздуха была значительно выше, чем на минувшей неделе.

На втором Владимировском озере для горожан была заранее размечена трасса: традиционные забеги на пять и десять километров и символическая дистанция в 2 019 метров. Горожане могли посетить различные мастер-классы, прежде всего о том, как правильно ухаживать за лыжами, как подбирать и наносить смазку для более успешного участия в соревнованиях.

На отдельной площадке можно было прокатиться на снегоходах и квадроциклах, любителями коньков оборудовали каток. Полевые кухни в любой момент готовы были согреть желающих горячим чаем.

Самым старшим участником соревнований стал 78-летний благовещенец Анатолий Дехнич. По другую сторону возрастной линейки оказались трое малышей от полутора до четырех лет. Самыми дружными коллективами, принявшими участие в «Лыжне» стали БГПУ, кадетский корпус, лицей № 6, школа Белогорья, ДВОКУ, РКЦ, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.